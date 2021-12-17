Путин рассказал об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма
- РИА Новости
Об этом он сказал на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Кстати говоря, «Спутник V» наш работает — так как вот на сегодня видится, в течение недели специалисты дадут окончательную оценку — работает хорошо», — отметил глава государства.
По словам Путина, «Спутник V» работает, «пожалуй, даже эффективнее в борьбе с «омикроном», чем другие применяемые в мире вакцины».
RT вёл трансляцию.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции проверяют на эффективность против штамма коронавируса «омикрон».
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России нет пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, в тяжёлом состоянии.