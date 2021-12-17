Путин рассказал об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

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Президент России Владимир Путин рассказал об эффективности вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса.
Путин рассказал об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Кстати говоря, «Спутник V» наш работает — так как вот на сегодня видится, в течение недели специалисты дадут окончательную оценку — работает хорошо», — отметил глава государства.

По словам Путина, «Спутник V» работает, «пожалуй, даже эффективнее в борьбе с «омикроном», чем другие применяемые в мире вакцины».

RT вёл трансляцию.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции проверяют на эффективность против штамма коронавируса «омикрон». 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России нет пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, в тяжёлом состоянии.

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