Мурашко: в России нет пациентов с «омикроном» в тяжёлом состоянии

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России нет пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, в тяжёлом состоянии.
Мурашко: в России нет пациентов с «омикроном» в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что заболевшие «омикроном» россияне либо уже ранее переболели коронавирусом, либо были вакцинированы — запаса их иммунитета хватает.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала пугающей скорость распространения «омикрона». Сообщалось о 25 случаях заболевания омикрон-штаммом в России.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что омикрон-штамм коронавируса мог появиться в результате испытания препаратов от дельта-варианта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить