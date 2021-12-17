Мурашко: в России нет пациентов с «омикроном» в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что заболевшие «омикроном» россияне либо уже ранее переболели коронавирусом, либо были вакцинированы — запаса их иммунитета хватает.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала пугающей скорость распространения «омикрона». Сообщалось о 25 случаях заболевания омикрон-штаммом в России.
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что омикрон-штамм коронавируса мог появиться в результате испытания препаратов от дельта-варианта.