Глава РАН не исключил появление «омикрона» в результате испытания лекарств от COVID

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что омикрон-штамм коронавируса мог появиться в результате испытания препаратов от дельта-варианта.

«Складывается впечатление, что вирус действительно был в каком-то таком состоянии, когда его заставляли мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик», — приводит ТАСС его слова.

Как пояснил Сергеев, на этот счёт есть разные теории, «начиная от конспирологии и до более осмысленных».

«Это могло быть связано с тем, что испытывалось какое-то лекарственное средство в отношении «дельты» в каком-то мировом регионе», — заявил Сергеев.

Он отметил, что в таком случае «вирус, который оказался под давлением таких новых лекарственных препаратов, сильно мутировал».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала пугающей скорость распространения «омикрона».