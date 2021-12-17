РФПИ: «Спутник V» показал высокую нейтрализующую способность против омикрон-штамма

Российская вакцина «Спутник V» показала высокую нейтрализующую способность против омикрон-штамма коронавируса в ходе лабораторного исследования.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Предварительное лабораторное исследование центра им. Гамалеи показало, что «Спутник V» демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность против варианта «омикрон» и должен дать сильную защиту против тяжёлых случаев заболевания и госпитализаций», — говорится в Twitter вакцины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» работает, «пожалуй, даже эффективнее в борьбе с «омикроном», чем другие применяемые в мире вакцины».