Врач Спенсер объяснил разницу между заболеванием COVID-19 привитого и невакцинированного
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«Почти каждый пациент, о котором я заботился, нуждавшийся в госпитализации в связи с заболеванием коронавирусом, был непривит», — написал Спенсер в Twitter.
По его словам, привитые двумя дозами вакцины переносят коронавирус в лёгкой форме.
У невакцинированных граждан наблюдается сильная одышка и падение уровня кислорода в крови.
Ранее учёные из США выяснили, что SARS-CoV-2 может сохраняться в организме до 230 дней.