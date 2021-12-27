Врач Спенсер объяснил разницу между заболеванием COVID-19 привитого и невакцинированного

Американский врач неотложной помощи Крейг Спенсер перечислил основные различия в течении заболевания у вакцинированных от коронавируса и непривитых граждан.

«Почти каждый пациент, о котором я заботился, нуждавшийся в госпитализации в связи с заболеванием коронавирусом, был непривит», — написал Спенсер в Twitter.

По его словам, привитые двумя дозами вакцины переносят коронавирус в лёгкой форме.

У невакцинированных граждан наблюдается сильная одышка и падение уровня кислорода в крови.

Ранее учёные из США выяснили, что SARS-CoV-2 может сохраняться в организме до 230 дней.