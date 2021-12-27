Врач Спенсер объяснил разницу между заболеванием COVID-19 привитого и невакцинированного

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Американский врач неотложной помощи Крейг Спенсер перечислил основные различия в течении заболевания у вакцинированных от коронавируса и непривитых граждан.
Врач Спенсер объяснил разницу между заболеванием COVID-19 привитого и невакцинированного
  • AP

«Почти каждый пациент, о котором я заботился, нуждавшийся в госпитализации в связи с заболеванием коронавирусом, был непривит», — написал Спенсер в Twitter.

По его словам, привитые двумя дозами вакцины переносят коронавирус в лёгкой форме.

У невакцинированных граждан наблюдается сильная одышка и падение уровня кислорода в крови.

Ранее учёные из США выяснили, что SARS-CoV-2 может сохраняться в организме до 230 дней.

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