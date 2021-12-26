Учёные из США выяснили, что SARS-CoV-2 может сохраняться в организме до 230 дней

Вирус SARS-CoV-2 может сохраняться в организме человека до 230 дней. Об этом сообщили учёные Национальных институтов здравоохранения (NIH) США.

«Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов», — говорится в тексте исследования, которое цитирует РИА Новости.

Учёные проанализировали образцы, полученные из тел 44 человек, скончавшихся после инфицирования коронавирусом.

Ранее эксперт центра им. Гамалеи Владимир Гущин рассказал о вытеснении дельта-штамма коронавируса «омикроном».

В российском оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией по итогам совместной миссии учёных России и ЮАР заявили, что омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно среди детей.