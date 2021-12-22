Оперштаб заявил о быстром распространении омикрон-штамма среди молодых

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Новый омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно детей.
Оперштаб заявил о быстром распространении омикрон-штамма среди молодых
  • Reuters

Об этом заявили в российском оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией по итогам совместной миссии учёных России и ЮАР.

«Отмечены высокая инфицированность SARS-CoV-2 молодых пациентов, в особенности у детей на ранних стадиях», — говорится в сообщении.

Врач общей практики Екатерина Серебренникова, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», рассказала в беседе с газетой «Известия» о симптомах заболевания при инфицировании разными штаммами коронавируса.

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