Оперштаб заявил о быстром распространении омикрон-штамма среди молодых

Новый омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно детей.

Об этом заявили в российском оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией по итогам совместной миссии учёных России и ЮАР.

«Отмечены высокая инфицированность SARS-CoV-2 молодых пациентов, в особенности у детей на ранних стадиях», — говорится в сообщении.

Врач общей практики Екатерина Серебренникова, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», рассказала в беседе с газетой «Известия» о симптомах заболевания при инфицировании разными штаммами коронавируса.