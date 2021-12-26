Эксперт центра Гамалеи Гущин рассказал о вытеснении дельта-штамма коронавируса «омикроном»

Штамм коронавируса «омикрон» быстро вытесняет дельта-штамм, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире телеканала «Россия 1».

«По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что «омикрон» очень быстро начинает вытеснять «дельту», — цитирует Гущина ТАСС.

Ранее директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что штамм коронавируса «омикрон» способен распространяться почти втрое быстрее «дельты».

В российском оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией по итогам совместной миссии учёных России и ЮАР заявили, что омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно среди детей.