В «Векторе» заявили о способности «омикрона» распространяться почти втрое быстрее «дельты»

Директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса «омикрон» способен распространяться почти втрое быстрее «дельты».

Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Практически в три раза он может быстрее распространяться дельта-варианта. Но это предварительные оценки», — приводит его слова РИА Новости.

Также Максютов заявил, что возможно увеличение количества пациентов, которым будет требоваться госпитализация.

Ранее медицинский эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл заявил, что риск инфицирования коронавирусом в самолёте после появления омикрон-штамма стал в несколько раз выше.

В российском оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией по итогам совместной миссии учёных России и ЮАР заявили, что омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно среди детей.