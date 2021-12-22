Медэксперт IATA Пауэлл заявил о возросшем риске инфицирования омикрон-штаммом в самолётах

Короткая ссылка
Риск инфицирования коронавирусом в самолёте после появления омикрон-штамма стал в несколько раз выше. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на медицинского эксперта Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвида Пауэлла.
Медэксперт IATA Пауэлл заявил о возросшем риске инфицирования омикрон-штаммом в самолётах
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что «омикрон» становится доминирующим штаммом, при этом число пассажиров самолётов перед новогодними каникулами существенно увеличивается.

«Каким бы ни был риск в случае с «дельтой», нам придётся предположить, что с «омикроном» он будет в два-три раза выше», — заявил Пауэлл.

Ранее представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 критическая. По его словам, страна находится в начале волны распространения нового штамма — «омикрон».

В российском оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией по итогам совместной миссии учёных России и ЮАР заявили, что омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно среди детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить