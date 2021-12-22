Медэксперт IATA Пауэлл заявил о возросшем риске инфицирования омикрон-штаммом в самолётах

Риск инфицирования коронавирусом в самолёте после появления омикрон-штамма стал в несколько раз выше. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на медицинского эксперта Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвида Пауэлла.

В сообщении отмечается, что «омикрон» становится доминирующим штаммом, при этом число пассажиров самолётов перед новогодними каникулами существенно увеличивается.

«Каким бы ни был риск в случае с «дельтой», нам придётся предположить, что с «омикроном» он будет в два-три раза выше», — заявил Пауэлл.

Ранее представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 критическая. По его словам, страна находится в начале волны распространения нового штамма — «омикрон».

В российском оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией по итогам совместной миссии учёных России и ЮАР заявили, что омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно среди детей.