Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала наиболее подверженную COVID-19 группу людей

Замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что наиболее подвержены инфицированию коронавирусом лица старше 65 лет.