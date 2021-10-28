Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала наиболее подверженную COVID-19 группу людей
«Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста», — цитирует РИА Новости заявление Руженцовой.
По её словам, среди лиц старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев.
«Число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тыс. населения», — заключила Руженцова.
Ранее в НСН сообщалось, что представители Союза пенсионеров подтвердили, что готовы оставаться дома в пандемию ради всеобщей безопасности.