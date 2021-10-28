Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала наиболее подверженную COVID-19 группу людей

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Замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что наиболее подвержены инфицированию коронавирусом лица старше 65 лет.

«Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста», — цитирует РИА Новости заявление Руженцовой.

По её словам, среди лиц старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев.

«Число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тыс. населения», — заключила Руженцова.

Ранее в НСН сообщалось, что представители Союза пенсионеров подтвердили, что готовы оставаться дома в пандемию ради всеобщей безопасности.

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