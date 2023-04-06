Врач Жемчугов заявил о необходимости наращивать иммунизацию населения от кори

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Анастасия Белоусова
Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT прокомментировал риски возникновения эпидемии кори в России.
Врач Жемчугов заявил о необходимости наращивать иммунизацию населения от кори
  • РИА Новости

Врач подчеркнул, что сейчас Роспотребнадзор «призвал на подчищающую вакцинацию».

«Когда иммунная прослойка нарастёт во всех группах от 80—90%, то риски кори исчезнут», — отметил он.

Иммунолог также уточнил, что для прогноза нужно провести срез иммунной прослойки по кори: среди детей и взрослых с разными сроками вакцинации.

Он считает, что тогда будет понятна угроза распространения заболевания.

«Какие исходные предпосылки? Первое, не все вакцинируются, как раньше было, по календарю прививок: в год и в шесть лет. И совершенно не вакцинируется возрастное население. Сейчас сложилась такая ситуация, что много невакцинированных детей. Второе, это люди после переезда — мигранты», — отметил Жемчугов.

Ранее врач-инфекционист, к. м. н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков заверил, что риска эпидемии кори в России в настоящее время нет.

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