Врач Жемчугов заявил о необходимости наращивать иммунизацию населения от кори
- РИА Новости
Врач подчеркнул, что сейчас Роспотребнадзор «призвал на подчищающую вакцинацию».
«Когда иммунная прослойка нарастёт во всех группах от 80—90%, то риски кори исчезнут», — отметил он.
Иммунолог также уточнил, что для прогноза нужно провести срез иммунной прослойки по кори: среди детей и взрослых с разными сроками вакцинации.
Он считает, что тогда будет понятна угроза распространения заболевания.
«Какие исходные предпосылки? Первое, не все вакцинируются, как раньше было, по календарю прививок: в год и в шесть лет. И совершенно не вакцинируется возрастное население. Сейчас сложилась такая ситуация, что много невакцинированных детей. Второе, это люди после переезда — мигранты», — отметил Жемчугов.
Ранее врач-инфекционист, к. м. н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков заверил, что риска эпидемии кори в России в настоящее время нет.