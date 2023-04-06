Инфекционист Поздняков исключил риск масштабной эпидемии кори в России

Врач-инфекционист, к. м. н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков заверил, что риска эпидемии кори в России в настоящее время нет.

«Корь сейчас не полыхает — классической в нашем понимании эпидемии не будет, потому что есть высокая иммунная прослойка. Однако локальные вспышки есть и будут до тех пор, пока процент вакцинированных не достигнет 98—99%», — объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Поздняков напомнил, что корь — самая контагиозная из всех известных инфекций.

Если человек не вакцинирован, то это можно сделать даже во время вспышки. Если же вакцинирован давно, можно сдать тест, чтобы выяснить уровень антител, заключил специалист.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.