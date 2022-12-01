«Об эпидемии пока говорить рано»: директор НИИ гриппа — о «реванше» ОРВИ после трёх лет пандемии COVID-19

В России наблюдается увеличение заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Преимущественно распространяется вариант А (H1N1), который в 2009 году вызвал пандемию, однако сегодня этот возбудитель стал обычным сезонным гриппом. Об этом в интервью RT рассказал директор Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Лиознов. Эксперт объяснил, почему на фоне пандемии коронавируса грипп распространялся не очень активно, а также рассказал, как мировое врачебное сообщество готовится к возможному появлению нового пандемического варианта гриппа.

— Дмитрий Анатольевич, на фоне ослабления коронавируса в России начал распространяться обычный сезонный грипп. Специалисты говорят о появлении египетского штамма, свиного и гонконгского гриппа. Какие ещё варианты гриппа сейчас циркулируют в России, есть ли доминирующий вариант?

— Действительно, в России регистрируется подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, хотя об эпидемии пока говорить рано. Большинство случаев гриппозной инфекции в нашей стране сейчас вызваны вариантом вируса гриппа А (H1N1), который ещё называют свиным гриппом. В 2009 году этот возбудитель вызвал пандемию, но сейчас он стал обычным сезонным вирусом, который постоянно циркулирует среди людей и ежегодно приходит в Россию.

— Удалось ли в этом году специалистам спрогнозировать, какие именно варианты возбудителя гриппа будут распространяться? Будут ли выпущенные противогриппозные вакцины эффективны?

— Прогноз строится на наблюдениях за циркуляцией вирусов в течение всего года практически во всём мире. В частности, учитываются данные о предшествующем в весенне-летний период подъёме заболеваемости в Южном полушарии. Например, в этом году там наблюдалась настоящая эпидемия гриппа, вызванная вирусом А (H3N2). Именно он сейчас преимущественно распространён в большинстве стран Северного полушария — в США, Канаде, странах Европы, где уже регистрируется эпидемия гриппа. В России циркуляция А (H3N2) незначительная, однако мы пока и не на пике заболеваемости.

На основе наблюдений, которые, в том числе, ведутся и нашим институтом, формируется прогноз экспертов ВОЗ о штаммовом составе гриппозных вакцин на предстоящий сезон. Данные, которые мы имеем в настоящее время, свидетельствуют о том, что вирусы гриппа, циркулирующие в Северном полушарии, соответствуют вакцинным штаммам, то есть прогноз оказался верным.

— Если человек заболевает не тем вариантом вируса, от которого прошёл вакцинацию, а другим, поможет ли вакцина перенести заболевание легче?

— Конечно, вакцины дают максимальную защиту именно от тех вариантов вируса, под которые создавались. Однако практика показывает, что есть и перекрёстный эффект — даже в случае несоответствия между вакцинным штаммом и циркулирующим вариантом вируса, вакцинация всё равно облегчает течение болезни.

РИА Новости

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— Ведутся ли разработки универсальной вакцины от гриппа?

— Да, работа над такими вакцинами ведётся в ряде стран, включая Россию, в том числе в нашем институте. ВОЗ даже определила, что создание универсальной вакцины — основное направление работы в сфере противогриппозных вакцин. Такая вакцина должна защищать от широкого круга штаммов и, в идеале, должна вводиться раз в несколько лет, а не ежегодно.

К сожалению, пока что доведённые до клинических испытаний препараты не показали должной эффективности. Поэтому исследования продолжаются, но со временем такие препараты, несомненно, появятся — в пользу этого говорят научные достижения, которые уже произошли в этой сфере.

— Насколько охотно люди вакцинируются от гриппа, какой коллективный иммунитет к гриппу есть в России на сегодня?

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— В целом, россияне достаточно охотно прививаются от гриппа. Сказывается положительный опыт противогриппозной вакцинации, потому что масштабные прививочные кампании проводятся уже давно, с 1996 года. Люди видят эффективность такой вакцинации.

Что касается замеров коллективного иммунитета к гриппу, то, конечно, постоянно ведутся исследования популяционного иммунитета для оценки эффективности вакцин. Однако из-за высокой изменчивости вируса гриппа вакцины нуждается в регулярном обновлении. Каждый год применяется обновлённый штаммовый состав, и задача в том, чтобы обеспечивать максимальный охват вакцинацией населения — в первую очередь людей из групп риска. Многолетний опыт противогриппозной вакцинопрофилактики, а также опыт вакцинации против COVID-19 показал, что даже если мы не предупреждаем заражение и развитие болезни, среди привитых людей гораздо реже регистрируются случаи тяжёлого течения инфекции и летальные исходы.

— Когда в этом году ожидается пик эпидемиологического сезона гриппа?

— Наблюдения не одного десятилетия говорили о том, что обычно пик заболеваемости гриппом приходится на конец декабря и январь. Однако с началом пандемии и по сегодняшний день эти закономерности оказались нарушены. Поэтому мы и наблюдаем сейчас в ряде стран такой ранний подъём заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Текущий подъём мы связываем в том числе с тем, что сейчас в большинстве стран уже не действуют санитарные ограничения 2020—2021 годов. Кроме того, во время пандемии COVID-19 грипп не выдерживал конкуренции с новым возбудителем и практически отступал, прежде всего в сезоне 2020—2021 годов. SARS-CoV-2 на протяжении двух лет доминировал в человеческой популяции за счёт механизма интерференции — когда присутствие и активность в организме одного вируса блокирует развитие других возбудителей.

Очередь на обследование во время пандемии гриппа H1N1, Нью-Дели, 2009

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Но сейчас SARS-CoV-2 распространён уже не так широко, как в первые два года пандемии, поскольку у большинства людей есть иммунитет к этому вирусу — или в результате вакцинации, или после болезни, или в результате того и другого. Поэтому вирусы гриппа могут взять «реванш», что мы сейчас и наблюдаем.

— С чем связана сезонность гриппа и других ОРВИ?

— Прежде всего, это вызвано климатическими факторами — подъём заболеваемости приходится на осенне-зимний период, а также на раннюю весну. В это время становится холоднее, люди более скучены, ухудшается вентиляция помещений, нет солнечной инсоляции — всё это создаёт благоприятные условия для передачи возбудителей болезней. Например, в тропиках нет сезонности ОРВИ.

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— Почему коронавирус стал исключением в этом плане, ведь его эпидемические волны не привязаны к сезонам?

— Дело в том, что SARS-CoV-2 был новым вирусом, для его распространения характерна внесезонность. Вирусы, способные вызывать такие пандемии, ещё непривычны для человеческого организма, поэтому для развития такой инфекции особые условия не нужны — люди легко заражаются и заболевают.

То же самое будет наблюдаться, если появится пандемический вариант гриппа — заболеваемость не будет привязана к осенне-зимнему сезону. Опыт предыдущих пандемий показывает, что в период появления нового пандемического возбудителя принцип сезонности не работает. Уже потом, по мере формирования доминантного варианта вируса и адаптации к нему людей, заболевание становится сезонным.

— Верно ли, что в случае тяжёлого течения грипп вызывает последствия, во многом схожие с последствиями COVID-19 — воспаление лёгких и цитокиновый шторм? В чём главная опасность именно гриппа?

— Да, тяжёлое течение любой респираторной инфекции протекает однотипно. Есть единичные симптомы, которые позволяют врачу предположить, каким именно вирусом вызвана конкретная патология — возбудителем гриппа, парагриппа, коронавирусом, аденовирусом и т. д. Однако точно определить, о каком возбудителе идёт речь, можно лишь с помощью лабораторных исследований. Подходы к лечению респираторных инфекций тоже применяются очень похожие.

Что касается гриппа, то он опасен своими осложнениями — пневмонией или, например, обострением той хронической патологии, которая уже есть у пациента, со стороны сердечно-сосудистой системы, лёгочной системы, центральной нервной системы и т. д.

АГН «Москва»

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Поэтому мы и говорим, что в первую очередь вакцинации против гриппа и COVID-19 подлежат люди из группы риска — у них чаще болезнь переходит в тяжёлую форму, а также вероятны долгосрочные проблемы со здоровьем. В группу риска входят люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, беременные, дети младшего возраста.

Известно, например, что у людей старшего возраста после перенесённого гриппа в течение нескольких недель высокий риск развития инсульта или инфаркта миокарда.

— Если говорить о самих вирусах, то главная особенность гриппа — его способность к постоянным мутациям?

— Действительно, характерная особенность вирусов гриппа, выделяющая его среди других возбудителей ОРВИ — это его способность быстро мутировать. Именно по этой причине мы не можем пока сделать универсальную антигриппозную вакцину.

— На ваш взгляд, готовы ли сегодня эпидемиологические службы стран к появлению пандемического варианта гриппа, подобного «испанке»? Были ли сделаны организационные выводы из пандемии коронавируса?

— К пандемии гриппа мы готовимся постоянно, готовились ещё до пандемии гриппа 2009 года. И на уровне ВОЗ, и на уровне национальных систем здравоохранения есть принятые планы борьбы с распространением инфекции, методические рекомендации, запасы препаратов — можно говорить об отлаженной системе подготовки к пандемии гриппа. Поэтому в 2009 году хотя и была объявлена пандемия гриппа А (H1N1), она всё же была быстро купирована и не приобрела грандиозных масштабов, как предыдущие.

— Во время пандемии коронавируса огромные ресурсы по всему миру были брошены на поиск новых противовирусных препаратов и лекарств от последствий болезни. Могут ли эти наработки подтолкнуть развитие противогриппозной терапии?

— Грипп и другие ОРВИ — это основные инфекционные болезни по количеству заболевших в мире. Опыт борьбы с COVID-19, включающий разработку новых вакцин и противовирусных препаратов, находит сейчас применение в борьбе с другими инфекционным заболеваниями. Наибольший интерес сегодня представляет опыт применения моноклональных антител для лечения инфекционных болезней. Сейчас в этой области сделан качественный скачок — и в плане производства, и в плане применения.

Вирус гриппа под микроскопом

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— Многие люди не обращаются к врачам при гриппе и ОРВИ. При каких симптомах это всё же следует это делать, чтобы избежать тяжёлых последствий?

— Главное, чтобы человек не обратился за помощью слишком поздно. Конечно, каждый случай заболевания требует консультации врача. Особое внимание нужно проявлять, когда болеют люди из упомянутых групп риска. Таким пациентам не нужно ждать, пока болезнь разовьётся — у них или их окружения любая респираторная или другая инфекция должны сразу вызывать настороженность. Что касается людей, не входящих в группы риска, тут каждый случай индивидуален, но при ухудшении общего самочувствия, одышке, нехватке кислорода или других необычных проявлениях необходимо обращаться к врачу.