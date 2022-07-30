«Целый комплекс антиоксидантов и других веществ»: академик РАН — о способах сохранить здоровье кожи

Правильное питание играет большую роль для поддержания здоровья и молодости кожи. Важно, чтобы в рационе было много продуктов — источников антиоксидантов, которые способны бороться с негативными последствиями УФ-излучения. Об этом в интервью RT рассказал директор ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава РФ академик РАН Алексей Кубанов. Кроме того, по его словам, для поддержания хорошего состояния кожи большое значение имеет здоровье эндокринной системы. Помимо контроля за общим состоянием организма и диетой, благотворно на кожу действует и правильный уход — современные косметические средства помогают отсрочить старение, говорит Кубанов.

— Китайские учёные доказали, что хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, цикории и других растительных продуктах, способна отчасти компенсировать вредное воздействие УФ-излучения и бороться с фотостарением. В рамках опытов облучение UVA заметно снижало в коже уровень коллагена типа Col1, однако его удалось восстановить за счёт воздействия хлорогеновой кислоты на фибробласты — клетки, синтезирующие коллаген. Можно ли при помощи питания и пищевых добавок как-то снижать негативное воздействие солнца на кожу?

— Действительно, китайские исследователи впервые показали, что применение природного антиоксиданта — хлорогеновой кислоты — после воздействия на кожу UVA-излучения стимулировало синтез коллагена первого типа, подавляя окислительные реакции в клетках и снижая повреждение ДНК. Эти результаты ещё раз подтверждают научные данные о том, что антиоксиданты, полученные из натуральных продуктов, могут быть эффективны для защиты кожи от фотостарения.

Наиболее изученными природными антиоксидантами, помимо хлорогеновой кислоты, являются полифенолы и каротиноиды, антиоксидантные свойства выявлены у витаминов С, Е, В3. Источники полифенолов содержатся в чае, какао, винограде, вине, сое, гранате, экстракте папоротника Polypodium leucotomos. Каротиноиды — лютеин, зеаксантин и ликопин — содержатся во фруктах и овощах, например в томатах, красном и зелёном сладком перце, арбузе, капусте, кабачках, шпинате, петрушке, зелёном горошке, шиповнике, кукурузе, мандаринах.

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Кроме того, следует отметить и важную роль витамина D в работе системы репарации (восстановления повреждений. — RT) ДНК после инсоляции. Использование природных антиоксидантов не ограничивается соответствующей диетой. Появились данные, что солнцезащитные кремы и лосьоны, в составе которых содержатся антиоксиданты и ферменты репарации ДНК, могут обладать повышенной эффективностью.

Правда, этот подход ещё нуждается в дополнительном изучении, поскольку пока не до конца ясно, какова фотостабильность антиоксидантов в составе таких кремов под воздействием солнца. Доказательная база также ограниченна, поскольку большинство исследований проводилось на мышах или культуре клеток.

— То есть пока можно точно сказать, что для состояния кожи очень важна правильная диета, содержащая много овощей и фруктов?

— Да, нужно стараться употреблять в пищу больше богатых антиоксидантами продуктов. При этом во всём нужен баланс — не стоит злоупотреблять, к примеру, зелёным чаем, в котором они также содержатся, или каким-то иным «суперпродуктом», питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Потому что пока сложно сказать, какое именно вещество играет решающую роль в поддержании состояния кожи, — скорее всего, это целый комплекс антиоксидантов и других веществ.

— Про фотостарение сейчас знают многие, люди активно используют солнцезащитные средства не только на пляже, но и ежедневно. Но в таком случае не возникает ли риск дефицита витамина D? Как найти правильный баланс в вопросе защиты кожи от солнца?

— Нужно понимать, что для действительно эффективной защиты крем нужно правильно наносить на кожу. Например, рекомендованная концентрация солнцезащитного средства составляет 2 мг на квадратный сантиметр, для лица такой объём составит от трети до одной чайной ложки средства. В повседневной жизни такие требования редко выполняются, поэтому небольшая доза ультрафиолета всё равно попадает на кожу и способствует выработке витамина D. Кроме того, значительная часть населения проживает в широтах с низкой солнечной активностью, где риск дефицита витамина D может возникать и без применения солнцезащитных средств.

При этом солнечный свет жизненно необходим для человека, он регулирует биоритмы, влияет на выработку гормонов, настроение, работу различных органов и систем. Основным фактором для синтеза витамина D в коже является излучение UVB-диапазона. Но оно же играет определённую роль в развитии немеланомного рака кожи — базальноклеточного и плоскоклеточного рака. Так что между пользой и вредом солнечного излучения грань очень тонкая.

Согласно рекомендациям ВОЗ, обеспечить выработку необходимой суточной дозы витамина D может воздействие солнца на кожу лица и кистей рук в течение 15 минут.

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— Улучшается ли в целом ситуация с заболеваемостью раком кожи благодаря популяризации солнцезащитных средств? Можно ли говорить, что родинки в данном случае — фактор риска?

— По статистике той же ВОЗ, только за 2020 год чрезмерное воздействие УФ-излучения вызвало около 1,2 млн новых случаев немеланомного рака кожи и 325 тыс. случаев меланом. Согласно российской официальной статистике за 2020 год, в РФ злокачественные новообразования кожи без учёта меланом занимают второе место в структуре общей онкологической заболеваемости, с долей в 10,9%.

Пока сложно оценить взаимосвязь между этой статистикой и массовым применением солнцезащитных средств в России. Многие люди после долгого осенне-зимнего периода начинают летом активно загорать, зачастую не контролируя время нахождения под прямыми солнечными лучами.

Наиболее опасно бесконтрольное воздействие ультрафиолетового излучения в детстве, когда выше риск солнечных ожогов. При этом многие ошибочно считают, что нанесение на кожу солнцезащитного средства SPF 50+ обеспечивает высокую защиту кожи от всех солнечных лучей. Однако большинство таких средств отражает 90—99% лучей UVB и только небольшую часть лучей UVA. Крем защищает кожу от прямого ожога, рассеивая UVB-лучи, в результате люди дольше находятся на солнце, продолжая подвергаться негативному воздействию UVA-спектра.

Поэтому важно ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами.

Однако есть и позитивные подвижки: действительно, всё больше людей ведут себя осторожнее. По крайней мере, уже гораздо реже можно увидеть отдыхающих с солнечными ожогами. Что же касается родинок, то раковые новообразования могут возникать как в результате злокачественного перерождения невусов, так и без них, на ровной коже. А наиболее серьёзный риск перерождения родинок возникает, если они травмируются.

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— Как ещё можно затормозить старение кожи, помимо защиты от ультрафиолета? Какие ещё есть негативные факторы?

— Главный фактор старения кожи, да и всего организма — снижение синтеза половых гормонов. Кроме того, на внешний вид и здоровье негативно влияет нарушение функции гормонов щитовидной и поджелудочной желёз. Нормальные показатели гормонального статуса определяют внутреннее и внешнее здоровье человека. Доказано, что заместительная терапия половыми гормонами у менопаузальных женщин значительно улучшает качество жизни, в том числе за счёт эстетической составляющей.

Очень сильно влиять на состояние кожи может так называемый метаболический симптомокомплекс. Этот синдром сочетает одновременно абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, повышенное содержание глюкозы в крови, артериальную гипертензию и дислипидемию — нарушение холестеринового обмена.

Дело в том, что повышенное содержание глюкозы в крови и тканях приводит к гликированию белков — необратимому присоединению молекул сахара к белковым молекулам. В коже это выражается гликированием молекул коллагена и эластина, из-за чего теряется её эластичность.

— Нуждается ли здоровая кожа в каком-то дополнительном уходе, помимо защиты от солнца? Что будет, если, образно говоря, оставить кожу в покое?

— В этом случае кожа будет стареть естественно. Применение косметических средств помогает замедлить этот процесс. Правильно подобранные врачом-косметологом средства способны нивелировать многие проблемы, такие как сухость и снижение тургора кожи, которые возникают после появления первых признаков старения.

— В России всё большую популярность набирает инвазивная, аппаратная косметология. Достаточно ли накоплено научных данных, подтверждающих безопасность и эффективность подобных вмешательств?

— Приведу в качестве примера лазерные аппаратные методы. Они появились ещё в 1960-х годах. С тех пор было проведено и опубликовано большое количество исследований и накоплен серьёзный опыт. И на сегодняшний день в медицинском сообществе уже есть консенсус, согласно которому лазерные технологии действительно способны замедлить процесс старения кожи, стимулируя её регенерацию, а также решить другие эстетические проблемы. Похожая ситуация наблюдается и в других областях косметологии. Признанные врачебным сообществом методики уже прошли испытание временем, по ним накоплен большой опыт наблюдений и база научных исследований.

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— А какого рода проводились исследования? Известен ли молекулярный, клеточный механизм воздействия таких процедур?

— Приборы для аппаратной косметологии, чтобы получить регистрацию, проходят два типа испытаний: технические и медицинские. В рамках технических тестов доказывается соответствие прибора заявленным характеристикам. Медицинские же испытания должны доказать, что прибор действует безопасно и эффективно. Обосновать выводы таких испытаний невозможно без знаний о характере физического воздействия прибора на клеточный метаболизм.

Впрочем, в косметологии действительно иногда есть риск получить бесполезную, неэффективную процедуру. Дело в том, что порой на рынке появляются малоэффективные аппараты, которые производители всё равно стараются продать клиникам, ведут активные рекламные кампании. Эффективность от таких процедур может быть нулевой.

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— На что пациенту следует обратить внимание, чтобы не потратить время и деньги напрасно? Спрашивать сертификаты у клиник и врачей?

— С сертификатами ситуация непростая, потому что даже в каком-нибудь кабинете при парикмахерской, где очевидно вряд ли может быть качественное оборудование, всё равно вся стена будет завешана некими сертификатами, в значимости которых пациенту сложно разобраться. Часто за этими бумагами не стоят фундаментальные знания и опыт.

Правда, ради справедливости отмечу, что и очень уважаемая клиника может поверить рекламе и попасть впросак, приобрести не очень эффективный прибор.

В целом желательно выбирать медицинские учреждения с историей, где работают специалисты с высшим медицинским образованием — врачи-дерматологи и косметологи.

— Какие научные прорывы в сфере дерматологии и косметологии за последние годы вы могли бы отметить? И какие исследования ведутся в возглавляемом вами центре?

— Важным прорывом я бы назвал появление нового класса лекарственных средств — таргетных иммуносупрессивных препаратов. Или, как их часто называют, генно-инженерных биологических препаратов. Они позволяют ингибировать определённые звенья патогенеза (механизм развития заболевания. — RT) дерматологических заболеваний, что прерывает цепочку иммунных сбоев организма. Так, например, избирательная иммуносупрессия некоторых интерлейкинов (тип цитокинов — элементов иммунной системы. — RT) позволяет достичь потрясающих клинических результатов в терапии псориаза. И данное направление развивается для лечения и других болезней кожи: атопического дерматита, пузырчатки, витилиго. Конечно, мы участвуем в отработке схем, методик применения этих препаратов, изучении их на предмет безопасности.

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Кроме того, совместно с коллегами из Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН мы изучаем и успешно применяем культуры фибробластов — по сути, эквивалент живой кожи — в лечении кожных дефектов у пациентов с врождённым буллёзным эпидермолизом (группа наследственных заболеваний, проявляющихся в хрупкости кожи и слизистых оболочек. — RT). В среднесрочной перспективе мы надеемся совместно с РНИМУ им. Пирогова сделать первые шаги по геномному редактированию дефектных генов при этом дерматозе.

Также отмечу, что совместно с Институтом биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН мы разработали сорбционное устройство, позволяющее снизить количество аутоантител в крови больных пузырчаткой — агрессивным иммунным дерматозом. В рамках экспериментов in vitro удалось привести кровь больных практически к здоровым показателям. Есть надежда, что в будущем эти наработки помогут добиться и клинических результатов.