Косметолог Андриянова рассказала о мерах ранней профилактики морщин

Врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала о причинах появления морщин в молодом возрасте и о профилактике их появления.

Превращению поверхностных морщин, возникающих в 18—20 лет, в дермальные (средне-глубокие) способствуют такие факторы, как привычка часто морщиться, чрезмерная инсоляция и недостаточный уход с использованием увлажняющих кремов и сывороток, курение и избыток в рационе сладкого, сказала специалист в беседе с «Известиями».

«Профилактика морщин в молодом возрасте — это правильный уход за кожей лица и шеи. В частности, рекомендуется осуществлять соответствующий домашний уход с антиоксидантами и витаминами. Возможен приём аскорбиновой кислоты и контроль за уровнем витамина D3 и ферритина», — добавила Андриянова.

Ранее главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал, что совместное употребление витаминов и лекарственных средств может иметь негативные последствия.