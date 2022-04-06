Косметолог Андриянова рассказала о мерах ранней профилактики морщин
- Gettyimages.ru
Превращению поверхностных морщин, возникающих в 18—20 лет, в дермальные (средне-глубокие) способствуют такие факторы, как привычка часто морщиться, чрезмерная инсоляция и недостаточный уход с использованием увлажняющих кремов и сывороток, курение и избыток в рационе сладкого, сказала специалист в беседе с «Известиями».
«Профилактика морщин в молодом возрасте — это правильный уход за кожей лица и шеи. В частности, рекомендуется осуществлять соответствующий домашний уход с антиоксидантами и витаминами. Возможен приём аскорбиновой кислоты и контроль за уровнем витамина D3 и ферритина», — добавила Андриянова.
Ранее главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал, что совместное употребление витаминов и лекарственных средств может иметь негативные последствия.