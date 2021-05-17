«Микробы работают сообща»: британский генетик о связи микрофлоры кишечника с COVID-19 и психическим здоровьем

У пациентов с тяжёлым течением COVID-19 сильно страдает микрофлора кишечника. Такого мнения придерживается британский специалист в области эпидемиологических исследований в генетике и автор книг о здоровом питании профессор Тим Спектор. В интервью RT учёный также рассказал, что состояние микробиома имеет огромное значение для защиты от коронавируса и других серьёзных заболеваний. По словам генетика, для микрофлоры крайне вредна пища, прошедшая технологическую обработку и насыщенная солью и сахаром, а правильная диета поможет улучшить не только физическое, но и психическое состояние человека.

— Тим, вы много изучаете микробиом (микрофлору кишечника) человека. Какую роль он играет в защите от COVID-19?

— Главным образом микробиом поддерживает здоровье нашей иммунной системы, не даёт ей слишком остро реагировать на внешние факторы, при этом обеспечивая её готовность защищаться от вирусов и бактерий. Мы знаем, что у людей, которые тяжело переносили COVID-19 и оказались в больнице, микробиом кишечника находился в плачевном состоянии. Таким образом, его нарушение и эта болезнь определённо взаимосвязаны.

Нам известно, что в число многих факторов, вызывающих ухудшение состояния микробиома, входят избыточный вес, диабет, социальная неустроенность. Всё это серьёзные факторы риска. Согласно нашему исследованию, к ним относится и отсутствие сбалансированного питания. Вместе эти четыре фактора указывают на то, что состояние микробиома имеет огромное значение для защиты от коронавирусного и других серьёзных заболеваний.

— Можно ли утверждать, что определённые продукты могут снизить восприимчивость организма к COVID-19?

— На данный момент проведено исследование, охватившее два миллиона человек. Мы изучаем эпидемиологические связи, но пока не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что какая-то конкретная пища плохо влияет на микробиом и повышает риск заражения COVID-19.

Проводились и другие изыскания. В январе опубликовано наше исследование, охватившее тысячу человек. По его результатам мы смогли определить связь пятнадцати видов вредных для здоровья микробов с определёнными продуктами и чрезмерным их потреблением. Впервые в этой области удалось найти что-то общее между пищевыми продуктами, микроорганизмами в кишечнике и последствиями для здоровья. Но в отношении коронавируса такие выводы пока делать рано.

— О какой вредной еде, содержащей «плохие» микробы, идёт речь?

— Это пища, которая подвергается сильной технологической обработке. В ней содержатся химикаты, искусственные вкусовые добавки, чрезмерное количество сахара или соли. Всё то, что отсутствует в натуральных продуктах. Как правило, в такой еде мало клетчатки, может присутствовать сильно обработанное мясо. Противоположностью такой низкокачественной пище являются овощи, фрукты, оливковое масло — всё, что как правило полезно для живущих в кишечнике микроорганизмов.

Специалист предостерегает от употребления в пищу продуктов, подвергнутых сильной технологической обработке и содержащих химикаты, искусственные вкусовые добавки, чрезмерное количество сахара или соли

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— А что насчёт пробиотиков? Их употребление делает нас более устойчивыми к вирусу?

— Мы изучали этот вопрос на примере двух миллионов людей с COVID-19 и без. Данные о пробиотиках неоднозначные. Они показывают небольшой положительный эффект у женщин, но не у мужчин. Поэтому мы подозреваем, что здесь возможна ошибка в выборке.

В целом с пробиотиками проблема в том, что микробиота кишечника у всех разная. У нас с вами могут совпадать, скажем, лишь двадцать процентов микробов. Поэтому сложно судить о том, стоит ли нам принимать одинаковые пробиотики. Это всё равно, что посадить одни и те же семена в Африке и в Сибири. Условия разные, вот и расти они будут по-разному. На данный момент это напоминает лотерею: никогда не знаешь, поможет пробиотик или нет. Это зависит от того, какие пробиотики выбрать и как они будут взаимодействовать в кишечнике друг с другом.

— Известно, что микробиом кишечника ребёнка начинает формироваться во время естественных родов. Значит ли это, что после кесарева сечения дети лишаются этой крайне важной первой дозы микробов? Грозит ли это их здоровью в будущем?

— Сейчас всё больше данных указывают на то, что всё именно так. Известно, что в большинстве стран от тридцати до сорока процентов женщин рожают путём кесарева сечения. В ряде стран это уже почти стандартная процедура.

Когда мы рождаемся естественным образом, то получаем микробы от матери. При кесаревом сечении ребёнок рождается стерильным и получает микробы извне. Поэтому в первые три года жизни микрофлора у рождённых разными способами людей будет различаться. Результаты исследований показали, что у детей, рождённых посредством кесарева сечения, более высокий риск развития аллергий, большая предрасположенность к лишнему весу в зрелом возрасте.

Важно понимать, что у кесарева сечения есть минусы. Эта спасающая жизни женщинам операция не идеальна во всех отношениях. Кроме того, хочу заострить внимание на важности грудного вскармливания. Через молоко мать передаёт свои микробы ребёнку, и это ещё один способ поддержать его здоровье.

Через молоко мать передаёт свои микробы ребёнку, а это ещё один способ поддержать его здоровье, утверждает профессор Спектор

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Сегодня имеющиеся у нас данные действительно предостерегают от проведения слишком большого числа кесаревых сечений, поскольку это чревато возникновением проблем с иммунитетом или нарушением обмена веществ у будущих поколений.

— Можно лечить болезни, воздействуя на наш микробиом?

— Нам известно, что есть несколько микробов, которые сопутствуют многим болезням. Но как правило не бывает так, чтобы конкретный микроб вызывал конкретную болезнь. Это — устаревшие представления о генетике. Скорее всего, причина в том, что у каждого из нас свой уникальный микробиом. Это значит, что все наши микробы — которые, по сути, можно назвать химзаводами, — производят разные химические соединения в нашей крови. Они работают сообща, а не обособленно друг от друга. Следовательно, нужно менять их целыми группами, а до этого нам ещё далеко. Эффективность трансплантации микробов одного человека другому для ряда заболеваний доказана. Но это не панацея от всех бед. На данный момент такая пересадка помогает лишь в случае очень хорошо изученных болезней, эффективность для остальных случаев исследуется.

— Существует связь между микрофлорой кишечника и душевным состоянием, стрессами?

— Определённо присутствует связь между кишечником и мозгом. Микробиом производит химические соединения, которые сказываются на нашем мозге, на нашем настроении. Скажем, могут влиять на уровень дофамина. Согласно многим исследованиям, у людей с депрессией или тревожностью неважный кишечный микробиом. Если страдающим депрессией людям начать давать пробиотики или здоровую пищу средиземноморской кухни, то можно добиться такого же улучшения их психического состояния, как при приёме обычных антидепрессантов.

— А есть связь между микробиомом и долголетием?

— Известно, что где-то с пятидесятилетнего возраста микробиом начинает постепенно ухудшаться. После семидесяти пяти этот процесс ускоряется. Поэтому у пожилых людей наблюдается недостаток разных бактерий. По состоянию микробиома людей старше семидесяти пяти лет можно довольно точно предсказать, сколько они ещё проживут, можно хорошо спрогнозировать, что будет с человеком в следующие пять лет. Думаю, в будущем это станет очень захватывающим направлением науки.

— Какие популярные идеи о питании правдивы?

— О пользе растительной пищи в больших количествах. Насчёт остального специалисты спорят, но большинство согласится с тем, что большая часть фруктов и овощей, если их потреблять в разумных количествах, в целом полезны для организма. Большинство также согласится с тем, что чрезмерное употребление сахаросодержащих напитков, конфет и так далее вредно для организма и для зубов. В остальном однозначности нет, ведутся масштабные споры о жирах, углеводах, мясе и так далее.

— А хорошее вино — это сахаросодержащий напиток? В умеренных количествах оно полезно?

— В этом вопросе я предвзят, поскольку люблю красное вино. Красное вино опережает любые напитки по количеству полифенольных соединений, а они выполняют в растениях защитную функцию. И наши микробы их любят. Для кишечного микробиома это что-то вроде ракетного топлива. Мы провели исследование среди нескольких тысяч человек в Великобритании и США. Оно показало, что у людей, употребляющих красное вино, микробиом здоровее, чем у тех, кто вина не пьёт. Я большой сторонник умеренного употребления красного вина, хотя не все коллеги со мной согласятся.

— Много говорится о том, что жирная и жареная пища повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, укорачивает жизнь. Это предрассудки?

— Думаю, о жире мы рассуждали слишком упрощённо. Всё началось с американских учёных, которые лет тридцать назад объявили жир вредным. По мере изучения вопроса доказательства становились всё менее явными. Важно понимать, что жиры бывают хорошими и плохими, при этом могут содержаться в одном и том же продукте.

Умеренное употребление красного вина и жирного мяса допустимо, считает британский специалист

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Взять, скажем, такой по-настоящему полезный продукт, как оливковое масло первого холодного отжима. Все согласятся, что оно полезно. На 13% это насыщенный жир. Но из-за того, что в нём есть множество полезных жиров, это здоровая пища. Да, если в чрезмерных количествах употреблять лишь искусственные трансжиры, которые содержатся в очень дешёвом печенье или жареной пище, то, вероятно, это нанесёт вред. Но вообще жиры — это не плохо.

— То есть можно сказать, что стейк из мраморной говядины с корочкой — это полезно?

— Если умеренно — то да. А если ежедневно, то уже вряд ли полезно. Многое зависит и от того, что ещё у вас на тарелке. Не могу сказать, что у тех, кто регулярно употребляет мясо в небольших количествах, есть какие-то проблемы со здоровьем, если при этом они едят много растительной пищи и их рацион разнообразен. Все новые данные указывают на то, что нельзя просто так обозначить что-то как хорошее или плохое.

Если заменить жир на рафинированные углеводы, такие как картофель или рис, то это не будет полезно. Но если заменить его на бобы, чечевицу, салаты и другие продукты средиземноморской диеты, такая замена принесёт пользу. Представление о том, что продукты с низким содержанием жира полезны, а с высоким — вредны, сильно устарело. Пищевая промышленность позаботилась о том, чтобы производить более дешёвые продукты с ещё меньшим содержанием жира, которые для нас, пожалуй, вреднее первоначальных. Вот почему мы должны наконец хорошо осознать значение качественного питания и сбалансированной диеты.

Профессор Тим Спектор (Великобритания)

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— Много споров ведётся и о том, когда нужно есть, через какие временные интервалы?

— Старая концепция, согласно которой есть нужно помалу, но часто, — это ерунда. Теперь мы знаем, что для обмена веществ полезнее длительные интервалы голодания. От перекусов нужно перейти к основательным приёмам пищи, забыть американскую модель шестиразового питания и вернуться к двум основным приёмам пищи в день. Возможно, плюс завтрак.

Микробиом кишечника справляется лучше, если у него есть перерыв хотя бы в 12 часов. Простое решение — выделить такой интервал ночью. Но это можно сделать и в любое другое время, потому что здоровье микробов улучшается, когда они отдыхают, а после чистят стенки кишечника.

Также нам постоянно твердили, что самый важный приём пищи — это завтрак. Но некоторые, проснувшись, просто не хотят есть. Наши исследования показали, что у двух третей людей обмен веществ лучше утром, но у трети — вечером. Так что это вопрос персональный.

— То есть вы предлагаете два основных приёма пищи в день и один лёгкий — будь то завтрак, обед или ужин? И никаких перекусов между ними?

— Да, так говорит наука.

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