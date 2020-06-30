Учёный объяснил течение коронавируса генетической предрасположенностью

Особенности течения заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 связаны с индивидуальными генетическими предрасположенностями, отметил руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаил Чурносов.

«Почему одни заражаются, болеют тяжело, а другие — нет? Одно из объяснений: индивидуальные генетические особенности человека, в том числе определяющие работу определённых ферментов, в частности — ангиотензинпревращающего фермента», — цитирует его ТАСС.

Чурносов напомнил, что около 90% заболеваний человека имеют генетическую природу.

Он также подтвердил, что люди со второй группой крови наиболее подвержены заболеванию коронавирусом.

«В данном случае группа крови является генетическим маркером рядом расположенных генов, которые определяют реакции организма на различные внешнесредовые объекты», — пояснил профессор.

Он также допустил возможность исследования в будущем на тему генетической предрасположенности к коронавирусу в лаборатории молекулярной генетики человека в БелГУ.

Ранее иранские учёные подтвердили связь группы крови со смертностью от COVID-19.

Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в беседе с kp.ru прокомментировал вероятность повторного заболевания коронавирусной инфекцией.