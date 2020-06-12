В США выявили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог компании.
Согласно исследованию экспертов, в рамках которого были проанализированы данные 750 тыс. человек, 10 тыс. из которых заболели коронавирусом, люди с I группой крови наименее подвержены вирусу.
Уточняется, что после поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с I группой крови на 9—18% реже заболевают COVID-19.
В исследовании подчёркивается, что данная закономерность характерна и для положительного, и для отрицательного резус-фактора.
В мае глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что в числе заболевших коронавирусной инфекцией больше всего людей с II группой крови.