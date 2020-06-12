В США выявили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови

Короткая ссылка
Специалисты калифорнийской компании 23andMe, занимающейся расшифровкой генома, установили наименее уязвимую к коронавирусной инфекции COVID-19 группу крови.
В США выявили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог компании.

Согласно исследованию экспертов, в рамках которого были проанализированы данные 750 тыс. человек, 10 тыс. из которых заболели коронавирусом, люди с I группой крови наименее подвержены вирусу.

Уточняется, что после поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с I группой крови на 9—18% реже заболевают COVID-19.

В исследовании подчёркивается, что данная закономерность характерна и для положительного, и для отрицательного резус-фактора.

В мае глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что в числе заболевших коронавирусной инфекцией больше всего людей с II группой крови. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить