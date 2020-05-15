Скворцова назвала группу крови большинства больных коронавирусом

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что в числе заболевших коронавирусной инфекцией больше всего людей со II группой крови. Об этом информирует ТАСС.

По её словам, этот «интересный факт» есть в зарубежной литературе и «абсолютно подтверждён в центрах ФМБА».

«Превалирующая группа крови у заражённых — это II, в большом отрыве от других групп крови», — рассказала Скворцова.

По её словам, реже всего встречаются пациенты с коронавирусом, у которых IV группа крови.

Скворцова считает, что это может быть связано с распространённостью групп крови, поскольку II группа является наиболее распространённой в популяции.

Ранее сообщалось, что в Москве объём тестов на антитела к коронавирусу увеличили в десять раз.