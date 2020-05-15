Скворцова назвала группу крови большинства больных коронавирусом
- РИА Новости
По её словам, этот «интересный факт» есть в зарубежной литературе и «абсолютно подтверждён в центрах ФМБА».
«Превалирующая группа крови у заражённых — это II, в большом отрыве от других групп крови», — рассказала Скворцова.
По её словам, реже всего встречаются пациенты с коронавирусом, у которых IV группа крови.
Скворцова считает, что это может быть связано с распространённостью групп крови, поскольку II группа является наиболее распространённой в популяции.
Ранее сообщалось, что в Москве объём тестов на антитела к коронавирусу увеличили в десять раз.