В Москве объём тестов на антитела к коронавирусу увеличили в 10 раз
- АГН «Москва»
По его словам, с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведённых тестов. Это позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные.
«Кроме того, за последнюю неделю в десять раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела», — отметил он.
Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что в России ежедневно проводят около 160 тыс. тестов на коронавирус.
По словам Собянина, в столице ежедневно проводится 40 тыс. тестов.