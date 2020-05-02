В Москве объём тестов на антитела к коронавирусу увеличили в 10 раз

За последнюю неделю в Москве в десять раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведённых тестов. Это позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные.

«Кроме того, за последнюю неделю в десять раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела», — отметил он.

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что в России ежедневно проводят около 160 тыс. тестов на коронавирус.

По словам Собянина, в столице ежедневно проводится 40 тыс. тестов.