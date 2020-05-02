Собянин назвал число ежедневно проводимых тестов на COVID-19 в Москве

В Москве ежедневно проводится 40 тыс. тестов на коронавирус. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Благодаря активной работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории», — написал он в своём блоге.

Собянин отметил, что в апреле удалось в пять раз увеличить количество лабораторных тестов по сравнению с предыдущим месяцем.

«А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование ещё в два раза — до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки», — сообщил мэр Москвы.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России ежедневно проводят около 160 тыс. тестов на коронавирус.