Скворцова назвала число ежедневно проводимых тестов на коронавирус

В России ежедневно проводят около 160 тыс. тестов на коронавирус. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Число тестирований существенно наращено за последнее время. Сейчас в сутки около 160 тыс. тестирований проходят россияне, из этих 160 тыс. около 15 тыс. делают только лаборатории и медицинские организации ФМБА», — заявила она в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

По последним официальным данным, общее число инфицированных коронавирусом в России составляет 106 498.

Ранее сообщалось о проведении в Москве более 730 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.