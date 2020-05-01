Скворцова назвала число ежедневно проводимых тестов на коронавирус

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В России ежедневно проводят около 160 тыс. тестов на коронавирус. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Скворцова назвала число ежедневно проводимых тестов на коронавирус
  • Reuters

«Число тестирований существенно наращено за последнее время. Сейчас в сутки около 160 тыс. тестирований проходят россияне, из этих 160 тыс. около 15 тыс. делают только лаборатории и медицинские организации ФМБА», — заявила она в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

По последним официальным данным, общее число инфицированных коронавирусом в России составляет 106 498.

Ранее сообщалось о проведении в Москве более 730 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

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