За сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных в стране выросло до 106 498.

Отмечается, что число выявленных за сутки в России случаев впервые превысило 7 тыс.

Как сказали в оперативном штабе, в почти 40% выявленных за сутки случаев болезнь протекает без симптомов.

Днём ранее был зафиксирован 5841 случай.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия выходит на плато по коронавирусу.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, насколько дисциплинированно россияне подойдут к соблюдению режима самоизоляции в майские праздники.