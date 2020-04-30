За сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом

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RT
За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных в стране выросло до 106 498.
За сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом
  • РИА Новости

Отмечается, что число выявленных за сутки в России случаев впервые превысило 7 тыс. 

Как сказали в оперативном штабе, в почти 40% выявленных за сутки случаев болезнь протекает без симптомов.

Днём ранее был зафиксирован 5841 случай.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия выходит на плато по коронавирусу. 

По его словам, дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, насколько дисциплинированно россияне подойдут к соблюдению режима самоизоляции в майские праздники.

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