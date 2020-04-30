За сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом
- РИА Новости
Отмечается, что число выявленных за сутки в России случаев впервые превысило 7 тыс.
Как сказали в оперативном штабе, в почти 40% выявленных за сутки случаев болезнь протекает без симптомов.
Днём ранее был зафиксирован 5841 случай.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия выходит на плато по коронавирусу.
По его словам, дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, насколько дисциплинированно россияне подойдут к соблюдению режима самоизоляции в майские праздники.