ФМБА рассчитывает, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до 1 мая
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Как пишет РИА Новости, в пятницу, 24 апреля, прошло заседание внутрифракционной группы Адальби Шхагошева в дистанционном режиме с участием Скворцовой.
«Отдельно Вероника Скворцова остановилась на вопросе выхода на плато в эпидемии коронавируса. Ведомство рассчитывает, с учётом мнения аналитической группы, что это возможно уже до 1 мая», — заявили в пресс-службе фракции.
Там отметили, что после «определённого времени нахождения на нём наступит спад».
Ранее Скворцова уже заявляла, что Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом, а плато может наступить до мая.
В Кремле также отмечали, что вскоре могут появиться первые признаки выхода на плато по числу заражений COVID-19.
Подробнее — в материале RT.