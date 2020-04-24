ФМБА рассчитывает, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до 1 мая

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Россия может до 1 мая выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы от «Единой России».
ФМБА рассчитывает, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до 1 мая
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Как пишет РИА Новости, в пятницу, 24 апреля, прошло заседание внутрифракционной группы Адальби Шхагошева в дистанционном режиме с участием Скворцовой.

«Отдельно Вероника Скворцова остановилась на вопросе выхода на плато в эпидемии коронавируса. Ведомство рассчитывает, с учётом мнения аналитической группы, что это возможно уже до 1 мая», — заявили в пресс-службе фракции.

Там отметили, что после «определённого времени нахождения на нём наступит спад».

Ранее Скворцова уже заявляла, что Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом, а плато может наступить до мая.

В Кремле также отмечали, что вскоре могут появиться первые признаки выхода на плато по числу заражений COVID-19.

Подробнее — в материале RT.

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