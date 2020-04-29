В Москве провели более 730 тысяч тестов на коронавирус

В Москве к настоящему времени проведено более 730 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

«На сегодняшний день в Москве проведено более 730 тыс. тестов на коронавирус», — указано в сообщении.

В правительстве столицы добавили, что в целом в городе на 100 тыс. жителей приходится почти 5,7 тыс. тестов на COVID-19.

Отмечается, что по этому показателю Москва стала «абсолютным лидером среди мегаполисов мира».

Также в сообщении говорится, что в Москве анализы на коронавирус ежедневно сдают более 25 тыс. человек.

Ранее власти Москвы объявили о продлении до 11 мая включительно ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.

Председатель комитета Госдумы по здравоохранению детский хирург Дмитрий Морозов в беседе с Nation News оценил последствия пандемии коронавируса.