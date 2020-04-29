В Москве провели более 730 тысяч тестов на коронавирус

Короткая ссылка
В Москве к настоящему времени проведено более 730 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

«На сегодняшний день в Москве проведено более 730 тыс. тестов на коронавирус», — указано в сообщении.

В правительстве столицы добавили, что в целом в городе на 100 тыс. жителей приходится почти 5,7 тыс. тестов на COVID-19. 

Отмечается, что по этому показателю Москва стала «абсолютным лидером среди мегаполисов мира».

Также в сообщении говорится, что в Москве анализы на коронавирус ежедневно сдают более 25 тыс. человек.

Ранее власти Москвы объявили о продлении до 11 мая включительно ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.

Председатель комитета Госдумы по здравоохранению детский хирург Дмитрий Морозов в беседе с Nation News оценил последствия пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить