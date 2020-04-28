В Москве умерли 67 человек с коронавирусом

В Москве за сутки умерли ещё 67 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, а общее число скончавшихся достигло 546. Об этом заявили в оперативном штабе по столице.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

«В Москве скончались 67 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram-канале. За предыдущие сутки в Москве скончались 44 пациента с COVID-19. Ранее власти Москвы объявили о продлении до 11 мая включительно ограничений, которые действуют в столице. По словам мэра Сергея Собянина, в городе начнут ослаблять ограничения, как только уровень заболеваемости пойдёт на спад.