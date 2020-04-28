В Москве умерли 67 человек с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли ещё 67 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, а общее число скончавшихся достигло 546. Об этом заявили в оперативном штабе по столице.
В Москве умерли 67 человек с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«В Москве скончались 67 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

За предыдущие сутки в Москве скончались 44 пациента с COVID-19

Ранее власти Москвы объявили о продлении до 11 мая включительно ограничений, которые действуют в столице. 

По словам мэра Сергея Собянина, в городе начнут ослаблять ограничения, как только уровень заболеваемости пойдёт на спад

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