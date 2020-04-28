В Москве умерли 67 человек с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончались 67 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
За предыдущие сутки в Москве скончались 44 пациента с COVID-19.
Ранее власти Москвы объявили о продлении до 11 мая включительно ограничений, которые действуют в столице.
По словам мэра Сергея Собянина, в городе начнут ослаблять ограничения, как только уровень заболеваемости пойдёт на спад.