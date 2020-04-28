Собянин назвал основание для ослабления ограничений в Москве
- АГН «Москва»
«Как только уровень заболеваемости пойдёт на спад, мы сразу же начнём ослаблять действующие ограничения. Но в ближайшие дни их необходимо соблюдать максимально строго. Рассчитываю на вашу поддержку», — написал он.
Мэр подчеркнул, что на майские праздники необходимо оставаться дома.
«Сегодня от поведения каждого из нас в прямом смысле слова зависит жизнь и здоровье людей. Зависит, с какими потерями мы пройдём эти испытания», — добавил он.
Собянин объявил, что подписал указ и продлил до 11 мая включительно все ограничения, которые действуют в Москве.
Ранее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков отмечал, что поэтапное снятие ограничений в столице станет возможно при условии положительной динамики, то есть при снижении числа новых случаев заражения.