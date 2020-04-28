Собянин назвал основание для ослабления ограничений в Москве

В Москве начнут ослаблять ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции, как только уровень заболеваемости пойдёт на спад. Об этом написал на своём сайте мэр столицы Сергей Собянин.

«Как только уровень заболеваемости пойдёт на спад, мы сразу же начнём ослаблять действующие ограничения. Но в ближайшие дни их необходимо соблюдать максимально строго. Рассчитываю на вашу поддержку», — написал он.

Мэр подчеркнул, что на майские праздники необходимо оставаться дома.

«Сегодня от поведения каждого из нас в прямом смысле слова зависит жизнь и здоровье людей. Зависит, с какими потерями мы пройдём эти испытания», — добавил он.

Собянин объявил, что подписал указ и продлил до 11 мая включительно все ограничения, которые действуют в Москве.

Ранее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков отмечал, что поэтапное снятие ограничений в столице станет возможно при условии положительной динамики, то есть при снижении числа новых случаев заражения.