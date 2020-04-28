В Москве продлили режим самоизоляции

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Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
В Москве продлили режим самоизоляции
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Как бы сложно ни было принимать такое решение, сегодня я подписал указ, который продлевает до 11 мая 2020 года (включительно) все ограничения, действующие в Москве», — говорится на сайте Собянина.

Он рассказал, что читает обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер, однако, по его словам, в нынешней ситуации «это будет просто безответственным и популистским решением», которое приведёт к ещё большему количеству заболевших и умерших.

Ранее Собянин в ходе совещания по коронавирусу с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в Московском регионе необходимо продлевать режим самоизоляции

Президент в начале совещания объявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая.

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