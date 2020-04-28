Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции

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В Москве и Подмосковье необходимо продлевать режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил мэр столицы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин.
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
  • АГН «Москва»

«Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого, исходя из той непростой ситуации, которая складывается», — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин заявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая.

27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска

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