В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса

Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможном начале поэтапного снятия ограничений в Москве после майских праздников.

Данчиков отметил, что пока в Москве наблюдается ежедневный рост числа заболевших.

По данным на 27 апреля, в столице зафиксирован 45 351 случай заражения коронавирусом.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом в России.