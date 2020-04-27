В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса

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Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможном начале поэтапного снятия ограничений в Москве после майских праздников.

Данчиков отметил, что пока в Москве наблюдается ежедневный рост числа заболевших.

По данным на 27 апреля, в столице зафиксирован 45 351 случай заражения коронавирусом.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом в России.

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