Учёные подтвердили связь группы крови со смертностью от коронавируса

Иранские учёные подтвердили связь группы крови со смертностью от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на препринт их исследования, который опубликован на портале MedRxiv.

Как указывает агентство, ранее к такому же выводу пришли китайские и американские специалисты.

Авторы всех трёх работ отметили, что хуже всего инфекцию переносят люди со второй группой крови. При этом пациенты с третьей и четвёртой группами умирали чуть реже, а наименее уязвимыми к COVID-19 учёные назвали людей с первой группой крови.

Ранее специалисты калифорнийской компании 23andMe, занимающейся расшифровкой генома, установили наименее уязвимую к коронавирусной инфекции COVID-19 группу крови.