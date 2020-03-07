Генетика таланта: нидерландский нейробиолог — о природе гениальности, об эмпатии и уязвимости психики

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Софико Шеварднадзе
Одарённость человека в значительной степени зависит от структуры его головного мозга, считает известный нидерландский нейробиолог, профессор Амстердамского университета Дик Свааб. В программе RT «SophieCo. Визионеры» учёный поделился мнением о природе таланта, а также роли наследственности и воспитания в формировании личности. Специалист также порассуждал о том, можно ли полностью избавиться от врождённых психических отклонений или научить неспособного к эмпатии человека сопереживать другим.
Генетика таланта: нидерландский нейробиолог — о природе гениальности, об эмпатии и уязвимости психики
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 Согласно вашей книге, индивидуальность человека зависит от структуры его мозга. Насколько мы можем повлиять на это после рождения, когда растём? Скажем, будь у меня предрасположенность к маниакальной депрессии, могла бы я вылечиться, используя медитацию, качественную психотерапию и так далее?

— Нет достаточных научных оснований полагать, что можно воздействовать на маниакальную депрессию или шизофрению подобного рода терапией — терапией средой, как её называют. Да, важно защищать себя от сильного стресса, потому что, когда мы испытываем стресс, болезнь прогрессирует. Но от неё нельзя избавиться при помощи такой терапии.

 Хорошо, отойдём от крайностей. Что если у меня просто предрасположенность к депрессии?

— Если у вас есть такая уязвимость, то она будет всегда. Однако вы можете проследить, какие обстоятельства у вас вызывают сложности и стресс, доставляют вам дополнительные хлопоты, и попробовать в дальнейшем лучше справляться со своим недостатком. Психологам и психиатрам следует проявлять скромность в том, что касается возможных результатов их работы: они способны помочь эффективнее работать, скажем так, со слабыми местами, но совсем избавиться от них нельзя.

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— В своей книге вы также пишете, что у скрипача увеличена та часть мозга, которая контролирует пальцы левой руки. Я хочу понять: сначала мы что-то делаем, а потом мозг подстраивается под это действие, или первичен мозг, а действие подстраивается под него?

— Чтобы стать хорошим скрипачом, необходим талант, затем нужно много тренироваться. Соединение этих двух факторов вносит изменения в структуру мозга, которые в итоге позволяют стать лучшим в своей профессии.

 Талант тоже заложен в мозге с рождения?

— Да. Можно заметить, что есть дети, которые в возрасте 5—6 лет очень хорошо играют на пианино. Им очень нравится играть, они занимаются с удовольствием. А так как они много занимаются, разрыв между ними и остальными людьми всё увеличивается: они играют всё лучше и лучше. Так что здесь всё взаимосвязано, но необходим фундамент. Так что тем, кто ненавидит играть на пианино и у кого нет таланта, можно об этом забыть.

 Я знаю людей, которые, не имея таланта, так любят своё дело, что становятся лучшими пианистами, чем те, у кого талант есть. Что скажете?

— Я бы хотел ознакомиться с научным исследованием по этому поводу. Нет, я вам не верю.

 Ладно. Получается, по мозгу можно понять, какие у человека есть склонности. Вы ведь говорите, это возможно?

 Я не говорил, что можно это сделать, изучая мозг. Результат мы получим, изучая поведение человека.

 Просто я думала, вдруг существует некий сканер, которым можно «просветить» мозг ребёнка в утробе матери и понять, есть ли у него склонность к тому, чтобы стать убийцей или, скажем, гениальным математиком. Это могло бы реально помочь нам упорядочить общество в будущем. Такого сканера нет?

— Нет, это невозможно.

 Невозможно, слава богу! Это было бы даже хуже, чем пугающие истории о том, что искусственный интеллект в итоге поработит человечество.

— Что касается сканеров: мы видим только серьёзные патологии, которые не дадут человеку вести полноценную жизнь. Тогда уже, конечно, можно принимать решение об аборте. Речь не идёт о таланте или характере ребёнка, такое определить невозможно.

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 Можно ли научить свой мозг любви или состраданию, если мне они не присущи? То есть натренировать свой мозг точно так же, как мы тренируем мышцы.

— Чтобы испытывать любовь, нужна эмпатия, у некоторых она отсутствует с рождения. Такие люди идут к цели напролом, не обращая внимания на то, как их действия влияют на других. Таких людей принято называть психопатами. Обучение их эмпатии до сих пор не давало результатов. Если у человека изначально нет эмпатии, то наделить его ею невозможно.

 Поясните с научной точки зрения, что именно в моём мозгу обусловливает наличие или отсутствие эмпатии? Это какие-то нейронные связи? 

— За это отвечают так называемые зеркальные нейроны, которые позволяют нам как бы проецировать на себя то, что происходит в окружающей среде. К примеру, если мать делает какие-то движения, а дитя ей подражает, то его мозг осваивает механизм выполнения данного движения. Но даже если ребёнок просто наблюдает за тем, как мать выполняет движение, этого уже достаточно, чтобы мысленно его воспроизводить и тренировать отвечающие за его выполнение нейронные связи. 

То же относится и к эмоциям. Если вы способны испытывать эмоции, эмпатию, то при общении с любимым человеком, видя его грусть или радость, вы перенимаете его эмоции, ваш мозг учится с этим справляться. Если же человека с рождения отличает отсутствие эмпатии, он просто неспособен её проявлять по отношению к другим.

 А как объяснить случаи, когда ребёнок рождается в крайне неблагополучной среде, но, вопреки ожиданиям, становится не преступником или наркоманом, а напротив, прекрасным человеком?

— Здесь важны не столько окружающая обстановка, сколько раннее развитие и наследственность. Взять, к примеру, Никколо Паганини. Когда в детстве он недостаточно практиковался, отец его бил, так как хотел заработать на таланте сына. В итоге Никколо сбежал от родных, если не ошибаюсь, лет в 16.

Он, как и его отец, участвовал в преступной деятельности, много играл в карты, возможно, даже был причастен к убийству. Но его музыка была прекрасна. В этом заключался его талант, унаследованный от отца, который тоже был музыкантом.


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