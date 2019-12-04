«Разум — это персонализация мозга»: британский нейрофизиолог — о природе сознания и о чувстве любви

Все живые существа в той или иной степени обладают сознанием. Об этом в эфире программы SophieCo на RT заявила британский нейрофизиолог Сьюзен Гринфилд. В интервью Софико Шеварднадзе она рассказала, что для полноценного исследования сознания тех возможностей, которыми обладает современная наука, недостаточно. По словам Гринфилд, объяснить чувство любви, применяя лишь научный подход, невозможно. Исследователь также объяснила, почему нельзя получить объективное представление о работе мозга с помощью сканирования и в чём разница между разумом и душой.

— Что такое сознание с точки зрения нейронауки? Именно оно делает нас людьми? И есть ли сознание у животных? А когда мы видим сны, это тоже проявление нашего сознания?

— Я полагаю, что сознание имеет разную глубину и интенсивность — как лампа с регулятором яркости. Например, крыса обладает сознанием, но не таким, как кошка или собака. Они, в свою очередь, не могут обладать таким же сознанием, как приматы. Ещё пример: плод в утробе тоже сознателен, но не настолько, насколько доношенный ребёнок, и так далее. Сновидение — это тоже своеобразная форма сознания, но уже без участия информации от наших органов чувств.

Теория о различной интенсивности сознания — просто находка для науки. Ведь вполне можно сказать: «Давайте не будем воспринимать сознание как нечто магическое, а попробуем его измерить!»

— Однако сознание в представлении рядового человека — это нечто совершенно неосязаемое. О некоторых функциях мозга мы что-то знаем — где хранится память, как передаются сигналы. Но где физически в мозге прячется сознание?

— Вообще для многих учёных сознание — проблемный вопрос. Его ключевые черты субъективны. Я совершенно не знаю, что сейчас испытываете вы. Я не могу взломать ваше сознание, чтобы воспринимать мир так, как это делаете вы. Не нужно искать какие-то волшебные участки мозга. И когда вы говорите: «Где хранится память», — это не совсем корректно, потому что не существует каких-то специальных ячеек. Есть группы клеток мозга, которые работают вместе очень короткий промежуток времени.

Когда вы кидаете камень в пруд, то по воде расходятся круги. Подобные явления происходят в мозге, где диаметр кругов соответствует глубине сознания, а камень — это любой поступающий извне сильный чувственный импульс. Размер камня — количество связей и ассоциаций, которые вызывают объект или событие. Сила, с которой брошен камень — это сила ощущения.

Думаю, учёные могут начать исследовать сознание, но здесь надо признать, что наши возможности довольно скромные, и понимать, что причинно-следственных связей мы, вероятно, не установим. Я не могу вам сказать, как из электрических сигналов в клетках мозга и химических веществ рождается ощущение счастья. Как одно превращается в другое — загадка.

Явления в мозге подобны кругам на воде от брошенного камня

globallookpress.com

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— Допустим, я решаю согнуть палец. Сигнал поступает мне в мозг, физическую работу выполняют мышцы. Где во всём этом мысль? Появляется ли она заранее? Или её место где-то в процессе?

— Учёный Бенджамин Либет (американский нейробиолог в области человеческого сознания, научный сотрудник физиологического факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско. — RT) однажды провёл эксперимент, и я его повторила. Итак, на голове у человека устанавливаются электроды, которые регистрируют активность мозга. Нужно нажимать на кнопку, когда захочется. Что любопытно: человек ещё не успел это сделать, а активность мозга уже изменилась. Получается, что изменения в мозге происходят заранее.

— Мозг решает раньше тебя.

— Да, и это интересно. Твой мозг — это ведь ты. Так что слова «он решил за тебя» подразумевают некий дуализм, а это неправильно. Я вижу в этом две стороны одной медали: что-то можно выражать либо с позиции мозга, либо с позиции собственных ощущений. И то, и другое правомерно, и не может происходить одновременно. Другой вопрос, что есть сама медаль?

Сьюзен Гринфилд

© RTД

— И всё же, если известно, за что отвечают лобная доля и оба полушария, почему мы не можем «увидеть» мысль?

— Потому что мозг работает не как совокупность маленьких мозгов. Да, его участки специализируются на разных вещах, но они работают подобно звучащим в оркестре инструментам или образующим блюдо ингредиентам. То есть не в отрыве друг от друга, а вместе и согласованно. Так, например, зрение обеспечивается примерно тридцатью различными участками мозга. Каждый участок многозадачен, как, к примеру, скрипка. Не нужно пытаться свести всё к какому-то одному гену, участку мозга или трансмиттеру, ведь при таком подходе что-нибудь непременно выпадает.

— То есть мысль мы не увидим, даже если создадим для этого какие-нибудь невероятные устройства?

— Можно наблюдать работу мозга с помощью его сканирования. Правда, на основе этих исследований часто делаются ошибочные выводы. Увидев светлые пятна в том или ином участке мозга, заключают, что там располагается отвечающий за что-то центр, но это не так.

— Многие люди скажут, что главное — душа и её мы никогда не увидим, поскольку она незрима...

— Давайте разберёмся с терминами. Мозг — это физический объект, нечто осязаемое. Разум в моём понимании — это персонализация мозга, благодаря которой он адаптируется к разным обстоятельствам. А ещё существует сознание, в котором есть подсознание и самосознание. Всё перечисленное является частью живого мозга, берёт в нём своё начало.

И есть бессмертная душа. Её я рассматриваю как что-то отдельное. Поэтому нужно чётко различать мозг, разум, сознание и душу. Каждый из этих терминов представляет собой интересную, заслуживающую обсуждения тему, но ставить между ними знак равенства не стоит.

— Про любовь и другие чувства говорят, что это всё гормоны — дофамин или серотонин. Можно ли объяснить, что такое любовь, изучив лишь её биологию?

— Это не объяснение, а описание. Это как сказать, что стул — предмет мебели. Когда влюбляешься, то можно увидеть всплеск дофамина или эндорфинов. Но объяснения субъективного чувства любви это видение не даст.

— В какой степени сегодня изучен человеческий мозг?

— Было такое мифическое существо — гидра. Отрубаешь ей голову — на этом месте вырастает семь новых. Так и с мозгом: чем больше узнаёшь, тем больше открывается неизвестного.

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