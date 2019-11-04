«Эволюция создала эмоции»: американский психолог — о возможностях человеческого мозга, сновидениях и науке

Оптимизм и надежда на лучшее могут привести к позитивным изменениям в жизни человека, в то время как пессимистичный настрой, наоборот, способен стать причиной неудач. Такое мнение в программе «SophieCo. Визионеры» высказал психолог и основатель журнала Skeptic Майкл Шермер. По его словам, люди, которые считают себя счастливчиками, более общительны и открыты новым впечатлениям, поэтому в их жизни с большей вероятностью может случиться что-то хорошее. В интервью RT Шермер также порассуждал о происхождении эмоций, возможностях человеческого мозга, природе научного прогресса и загадке сновидений.

— Вы утверждаете, что люди обладают врождённой способностью верить в невероятное. Можно ли сказать, что иллюзии — механизм, который предоставила нам природа, чтобы мы могли выживать и быть счастливыми?

— Убеждения рождаются в нас естественным образом. Это называется ассоциативным обучением. Оно помогает установить взаимосвязи в окружающей среде и понять причинно-следственные отношения. Представьте, что вы гоминид, живущий 3 млн лет назад, и услышали шорох. Вы предположили, что этот звук вызвал зверь, но это был лишь ветер. Вы совершили ошибку, попытались найти связь там, где её нет. Никакого вреда это не нанесло, так как вы убежали. Однако если вы подумали, что шорох вызван ветром, а это был хищник? Вас съели, ваши гены исчезли из генофонда. Так в ходе эволюции мы выработали способность верить в сомнительные вещи. Подобная вера называется суеверием или магическим мышлением, и она не изъян.

— Можно ли сказать, что эмоции всегда будут брать верх над нашим разумом?

— Верно. Дело в том, что мы объединяем в себе рациональное и эмоциональное. Разум — это инструмент, с помощью которого мы пытаемся понять, как устроен мир, а эмоции — способ быстро приходить к умозаключениям. Эволюция создала эмоции, чтобы побудить к действиям. Не нужно вычислять количество калорий в день — вы просто чувствуете голод.

Или возьмём влечение к другому человеку: так эволюция помогает виду продолжать существование. Гнев, ревность и прочие сильные чувства обеспечивают интуитивное ощущение и быстрое познание в отношении других людей или ситуаций. Часто нехорошие ощущения подтверждаются фактами и довольно точно отражают реальность. Это полезная способность.

— А что такое, собственно, реальность? Многие известные физики говорят, что она может быть просто иллюзией.

— Я не думаю, что это утверждение верно для мира, в котором мы живём, — для физического мира на макроуровне. Учёные, которые так говорят, занимаются квантовой физикой, субатомными частицами. Сам по себе атом представляет по большей части пустое пространство. Поэтому некоторые современные гуру могут заявить: «Этот стул — пустота». На макроуровне атомы тесно связаны, и стул, на котором я сижу, — это вполне себе цельная, твёрдая вещь, иначе я бы упал на пол. В мире есть объекты, такие как стены, которые нам приходится учитывать при своих передвижениях. Наши органы чувств позволяют определить, что это не иллюзия, а реальность.

Но наиболее совершенный инструмент для постижения подлинного облика мира — это наука. Ведь индивидуально каждый из нас может заблуждаться, что-либо искажать или испытывать иллюзии. Но на коллективном уровне мы способны составить вполне точную картину мира.

Психолог Майкл Шермер

© Wikimedia commons / Gage Skidmore

— Творческий потенциал влияет на нашу способность верить во что-либо? Верно ли, что люди с богатым воображением чаще верят во всякие странные вещи?

— Думаю, некоторая корреляция здесь есть. Некоторые люди открыты для новых теорий, они могут устанавливать взаимосвязи в разных дисциплинах. Помимо прочего, поистине умные люди верят в странные вещи.

— Например?

— Ну, скажем, в теории заговора относительно событий 11 сентября 2001 года. Или в то, что астрология работает, а экстрасенсорное восприятие реально существует. В итоге благодаря такой своей открытости и креативности люди могут поверить в реальность вещей, далеко не все из которых реальны! Важно, чтобы эти качества не приводили к вере во все сумасшедшие идеи подряд. Так что наличие творческих способностей и новаторских идей ещё не значит, что вы правы и должны стать лауреатом Нобелевской премии. Бо́льшая часть новых теорий ошибочна, даже если их авторы — профессиональные учёные.

— Есть мнение, что научной революции предшествуют псевдонаучные исследования, попытки заполнить пробелы в картине мира. И вся эта работа в итоге приводит к так называемой смене парадигмы. Если рассуждать с этой точки зрения, не находимся ли мы на пороге очередной научной революции?

— Есть некоторая совокупность идей, с которыми согласны большинство работающих в этой области. Но вокруг этой парадигмы располагаются аномалии, которые в неё не вписываются. И когда таких аномалий скапливается достаточно много, то появляется новая гипотеза, которая обещает связать их с ранее устоявшимися идеями. Так может произойти смена парадигмы, и появится научная теория, которая придёт на место старой.

Но проблема вот в чём. Большинство людей ошибаются, когда считают, что нащупали идею, способную изменить парадигму. Вы никогда не слышите об этих теориях, потому что они опровергаются на ранней стадии. Таких случаев куда больше, чем известных идей, меняющих парадигму.

Эйнштейн объяснил в теории относительности вещи, которые не смог объяснить Ньютон. Но, чтобы отправить космический корабль на Луну, а то и на Марс, вполне достаточно ньютоновской механики. Понадобятся лишь некоторые уточнения из теории относительности. Эйнштейн обогатил парадигму Ньютона, и именно так в науке обычно и происходит.

Если в настоящее время и происходит смена парадигм, то заключается она в том, что знания и информация передаются в режиме реального времени со скоростью света. Вскоре каждый человек на планете будет иметь доступ ко всем мировым знаниям. Это небывалый прецедент. Есть и обратная сторона медали: мы по восемь часов в день смотрим в экран, что негативно сказывается на нашем зрении, мозге и личной жизни.

— Мы с вами говорили о реальных и нереальных вещах, а что вы скажете о надежде? По сути, это вера в то, что в конечном итоге всё будет хорошо. Надежда — бесполезная иллюзия?

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— Я вовсе так не считаю. Надежда — проецирование в будущее прошлого опыта и основанная на нём вера в то, что всё может пойти по хорошему пути. И что он с большей вероятностью приведёт к нашему выживанию и процветанию, а не наоборот. Например, есть множество свидетельств морального прогресса человечества: отмена рабства, запрет пыток, гражданские права. При этом я реалист и считаю, что всё может откатиться назад и нам следует прилагать усилия, чтобы этого не произошло. Это если рассуждать на коллективном уровне.

На личностном надежда влияет на то, как вы взаимодействуете с окружающим миром, это своеобразное исполняющееся пророчество. Если вы пессимист, вы будете видеть мир, скорее, в негативном ключе, а в конечном итоге ваши страхи могут воплотиться в реальность. Доказано, что люди, которые считают себя счастливчиками, более общительны и открыты новым впечатлениям. Поэтому с ними с большей степенью вероятности случается что-то хорошее, им открывается больше возможностей.

— А что насчёт сновидений? Что это? Полёт воображения, уход от реальности или нечто большее?

— Крайне интересная тема. Сразу скажу: всем нужно спать по восемь часов в день. Существенная часть этого времени проходит в фазе быстрого сна. Если разбудить человека в таком состоянии, он скажет, что ему снился сон. Сновидения — это своеобразное бодрствование во время сна: мозг преимущественно спит, однако часть его весьма активна. Вообще, есть несколько видов снов. Первый — это повторение событий прошедшего дня. Этот вид снов прокручивает события, и они записываются в долгосрочную память.

«Сновидения — это своеобразное бодрствование во время сна»

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Второй вид сновидений — случайные импульсы в различных частях мозга, которые ваш внутренний рассказчик в левом полушарии пытается увязать в складную историю. Это как раз безумные сны, которые нам порой снятся.

И наконец, есть сны, связанные с тем, что нас тревожит. Например, мы пытаемся убежать от опасности, но не можем, потому что двигаемся очень медленно. Или приходим на работу или на учёбу голышом или без домашнего задания, никак не можем что-то найти. Это отражение нашего беспокойства в реальном мире.

Мысли, с которыми засыпаешь, влияют на сны. Есть идея об осознанных сновидениях. Некоторые люди утверждают, что им удаётся контролировать сны и они видят что-то заранее определённое.

— В 1980-е годы психолог Томас Ландауэр вычислил, что человеческий мозг способен хранить объём знаний всего в 1 Гб. И при принятии решения или формировании точки зрения мы вынуждены полагаться на мнение других людей, которые так же основываются на суждениях других. Получается, если мы не можем что-то выяснить, то неизбежно попадаем в ловушку чужих неверных взглядов?

— Исследование, о котором вы говорите, связано с мифом о том, что мы используем мозг лишь на 10 % и что он способен хранить определённый, ограниченный объём информации.

— А сколько же мы используем?

— Как показывает МРТ-сканирование, решение определённой задачи вызывает перемещение крови от одного участка к другому, но мы используем весь мозг. Однако в более широком смысле вы правы: у человека ограничены скорость обработки данных и общий объём памяти. Мы не знаем, каков он, поскольку эта область не изучена до конца.

«Сейчас у нас есть технологии для хранения и обработки дополнительного объёма информации вне нашего мозга. Это называется «расширенный разум»

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Одна из теорий о том, как человек пришёл к доминированию в масштабе планеты, связана с нашей способностью обмениваться информацией: изначально лишь в устной форме, затем и в письменной. Мы получили преимущество перед остальными видами, как бы ни был развит их ум. До появления письменности старейшины выступали хранителями коллективной памяти своей общины, которая передавалась из поколения в поколение.

Сейчас у нас есть технологии для хранения и обработки дополнительного объёма информации вне нашего мозга. Это называется «расширенный разум», один из примеров — мобильный телефон. Ваши родственники и друзья, наше общество в целом, вся совокупность СМИ и интернета — дополнительные ресурсы хранения и обработки информации.

Полную версию интервью смотрите на сайте RTД.