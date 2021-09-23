Косметолог Грачёва рассказала, как защитить кожу во время сна

Врач-косметолог, дерматолог клиники «СМ-Косметология» Анастасия Грачёва рассказала, как по утрам выглядеть свежо и какие правила нужно соблюдать, чтобы защитить кожу.

Складки и заломы после сна появляются, если коже не хватает увлажнения, объяснила эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

«Пересушенная кожа всегда реагирует на сжатие, давление, ей не нравится, когда её трут всю ночь о подушки, особенно если у человека есть привычка спать на животе или зарывшись головой в подушку. Для того чтобы кожа не страдала во сне, важен правильный домашний уход до и после сна, а также желательно поддерживающий уход в кабинете косметолога», — пояснила врач.

Лучшей позой для сна является положение лицом вверх на спине, отметила Грачёва.

Ранее главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева в беседе с телеканалом «360» рассказала, как подобрать лечебную косметику.