«Замкнутый круг»: как курение влияет на психическое здоровье человека

Курение может влиять на психическое здоровье человека. Об этом в интервью RT рассказала руководитель отделения эндокринологической психиатрии НИИ психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Галина Мазо. По её словам, современные исследования показывают, что риск существования психических отклонений у курильщиков в 1,9—2,3 раза выше, чем у некурящих. Опасность возникновения таких нарушений зависит от возраста. К примеру, у тех, кто начал курить раньше 13 лет, риск развития психического заболевания в будущем выше по сравнению с теми, кто закурил после 14. Однако, отмечает Мазо, здесь могут работать и «двунаправленные связи»: клинически выраженные симптомы психических заболеваний, такие как страх, тревога, нервное напряжение, в свою очередь, ведут к употреблению табака.

Недавние исследования показали, что люди с психическими заболеваниями курят чаще, начинают курить в более раннем возрасте, имеют более выраженную никотиновую зависимость и употребление табака в их случае приводит к более тяжким последствиям для здоровья. Также, несмотря на широкие общественные кампании против курения, сократить потребление табачной продукции этой категории населения сложнее всего. Об этом в интервью RT рассказала руководитель отделения эндокринологической психиатрии НИИ психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Галина Мазо.

Всё это дало учёным основание полагать, что никотин играет определённую роль в развитии психических заболеваний.

«Современные исследования показывают, что риск существования психических заболеваний у курильщиков в 1,9—2,3 раза выше, чем в некурящей популяции», — сообщила Мазо.

Она пояснила, что речь идёт о широком круге психических расстройств, включающих заболевания аффективного (депрессия, биполярное расстройство) и шизофренического (шизофрения, шизотипическое расстройство личности) спектров.

«Двунаправленные связи»

Однако, как отмечает Галина Мазо, «в зависимости психических расстройств и курения мы говорим о двунаправленных связях».

«Известно, что в популяции больных шизофренией курение встречается чаще, чем в общей популяции. Но нельзя исключить, что клинически выраженные симптомы психических заболеваний, такие как страх, тревога, нервное напряжение, в свою очередь, ведут к употреблению табака», — пояснила специалист.

При этом многие курильщики уверены, что сигарета успокаивает, даёт возможность сконцентрироваться и снимает стресс, а курение является чуть ли не методом самолечения.

По словам Галины Мазо, в определённой степени всё это, возможно, имеет место быть, но только на ранних этапах курения. Со временем гипотетическое положительное влияние теряется. Негативное воздействие оказывает и повышение интенсивности курения. У курильщиков со стажем могут снижаться когнитивные способности и ухудшаться настроение. При этом, как показали недавние исследования, после прекращения курения тревога и стресс, напротив, заметно уменьшаются.

«Можно предположить, что это замкнутый круг: если на начальных этапах курение приносит облегчение, то в дальнейшем включаются определённые биологические механизмы, которые ведут к ухудшению и психического, и соматического состояния», — пояснила природу этого явления Галина Мазо.

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Возрастная зависимость

Согласно исследованиям, воздействие никотина на плод во время беременности увеличивает шансы развития психических заболеваний у потомства, рассказала Галина Мазо.

«Это означает, что курение может влиять на развитие мозга плода, делая его более уязвимым для психических расстройств», — подчеркнула она.

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Имеет значение и возраст, в котором человек пристрастился к вредной привычке. Чем раньше человек начинает курить, тем выше риск развития у него психической патологии, объяснила Мазо.

«По данным проспективного исследования, подростки, которые выкуривали более десяти сигарет в день, имели более высокий риск развития психической патологии по сравнению с некурящими сверстниками. Помимо этого, у тех, кто начал курить раньше 13 лет, выше риск развития психического заболевания в будущем по сравнению с теми, кто начал курить ежедневно после 14 лет», — отмечает специалист НИИ психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева.

Не менее уязвимы и люди среднего и пожилого возраста — в их случае никотин способствует развитию когнитивных нарушений.

Курение оказывает влияние на организм и на генетическом уровне, отмечают учёные. Оно влияет на скорость изменения длины теломеров (концевых участков хромосом, состоящих из определённого сочетания нуклеотидов и предохраняющих молекулу ДНК от повреждения). Укорочение теломеров, которые считаются биологическими часами человека, до определённой величины приводит к старению клетки.