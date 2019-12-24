«Необратимое повреждение лёгких»: американский хирург — о вреде вейпинга и связанных с ним заболеваниях

Широкое распространение вейпинга привело к эпидемии лёгочных заболеваний и череде смертей в США. Об этом в интервью RT заявил американский хирург детройтской больницы Henry Ford Hospital Хасан Немех. По его словам, вейпинг, вопреки рекламным заявлениям, не менее вреден, чем традиционные табачные изделия, и его употребление может привести к летальному исходу. Специалист также рассказал, как он провёл пересадку обоих лёгких пострадавшему от электронных сигарет 17-летнему курильщику, и подчеркнул недопустимость распространения подобной продукции среди подростков.

— Вы сделали операцию 17-летнему подростку, который нуждался в пересадке обоих лёгких. Правда ли, что непоправимые последствия для его здоровья были вызваны вейпингом?

— Да. Подростка перевели к нам из другой больницы. Ситуация с его лёгкими ухудшилась настолько, что вылечить его обычными, стандартными способами — антибиотиками или вентиляцией — было уже невозможно. Состояние день ото дня ухудшалось. Тогда с нами связались, чтобы узнать, сможем ли мы перевезти этого подростка в свою больницу, обследовать его и решить, нужна ли здесь трансплантация.

— Некоторые СМИ называли его состояние загадочным. А какой диагноз поставили вы? Что вы у него нашли?

— Загадочным, то есть совершенно непонятным, оно не было. К 10 декабря в США было зафиксировано около 2400 случаев тяжёлого поражения лёгких у пациентов, использующих вейпинговую продукцию. Состояние большинства этих пациентов удалось улучшить при помощи консервативных методов лечения. Но у некоторых поражение лёгких прогрессировало, и примерно в 57 случаях исход был летальным. Одним из таких пациентов, получивших необратимое повреждение лёгких, оказался и этот подросток.

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— Но в то же время вейпинг и электронное курение в целом рекламируются как более безопасная альтернатива традиционной табачной продукции, а также как средство, помогающее бросить курить. Вы с этим согласны? Ведь приведённая вами статистика указывает, что эти якобы менее опасные альтернативы могут вызвать тяжелейшие последствия.

— Нет, я не согласен, что это безопасная альтернатива, которая годится как средство, помогающее отказаться от курения обычных сигарет. Дело в том, что никотиновая зависимость развивается и при вейпинге. Так что я как врач считаю, что это совершенно невразумительная концепция. Такая реклама вводит в заблуждение, и цель здесь, на мой взгляд, получение прибыли, а не забота о здоровье населения. Как нам стало известно в ходе недавней эпидемии, вейпинг и курение электронных сигарет чреваты крайне тяжёлыми последствиями.

—Вы назвали вейпинг эпидемией. С ним действительно связано много случаев заболеваний?

— Мы говорим об эпидемии, потому что в США в марте—апреле 2019 года был выявлен ряд случаев повреждения лёгких у пациентов, пользующихся вейпинговой продукцией. Речь идёт о тяжёлых заболеваниях, которые привели к госпитализации или летальному исходу.

А ведь зачастую люди вообще не поступали в больницы. Так что официально мы, вероятно, знаем лишь о небольшом проценте. Нам только недавно стало известно, что такая проблема существует, и мы говорим «эпидемия», потому что сейчас о новых случаях повреждения лёгких сообщается по всей территории Соединённых Штатов.

—Звучит действительно пугающе. В вашей многолетней врачебной практике это был первый пациент, заболевший из-за вейпинга?

— Да, он стал первым. Я хирург и занимаюсь трансплантацией лёгких. Приходящие в мою больницу на лечение пациенты до этого обычно наблюдаются у других врачей. Если человек поправляется при обычной терапии, проводимой пульмонологом, то его ко мне не направляют. Этот же пациент попал сюда только из-за крайней тяжести своего состояния. Лечившие его специалисты пришли к выводу, что единственное возможное решение здесь — это трансплантация.

— Считаете ли вы, что электронные сигареты вредят больше, чем обычные табачные?

— Для меня это как разные виды ядовитых змей. Если от их укуса человек погибает, то уж не знаю, какая хуже — мамба, скажем, или кобра. Здоровью вредят как электронные сигареты, так и обычные.

— То есть и то и другое вредно и вызывает привыкание.

— Совершенно верно. Они вызывают зависимость и влияют на здоровье. Если говорить о сигаретах, то известно, что со временем из-за курения могут развиться рак, эмфизема и другие заболевания. Люди надеялись, что в случае с вейпингом такого количества пагубных последствий не будет. Но мы ясно наблюдаем его крайне негативное воздействие на организм — и зачастую в течение более короткого промежутка времени.

До увлечения вейпингом пациент был здоровым и спортивным подростком

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— Вернёмся к этому 17-летнему юноше, которого вы спасли. По словам его родных, он был спортсменом, то есть физически крепким. Как вы поняли, что его лёгочное заболевание связано с вейпингом? Вы говорите, что были не первым врачом, который взялся за его лечение. Как удалось установить причину и понять, что виноват вейпинг?

— В его истории болезни были сведения о том, что он употреблял вейпинговую продукцию. Согласно одним источникам, на протяжении нескольких месяцев, согласно другим — более года. И это несколько сбивало с толку. Симптомами на тот момент были внезапность заболевания, субфебрильная температура, кашель, боли в горле и груди и тяжёлая одышка. Это очень типично для эпидемии, о которой мы говорили чуть раньше. Подобные симптомы наблюдались у большинства пациентов, ставших её жертвами.

— Расскажите, как вы готовились к такой операции, как двойная пересадка лёгких. Всё-таки задача была непростая.

— Подготовка и правда представляла собой крайне сложный процесс. Первым делом необходимо было понять, является ли пациент подходящим кандидатом для пересадки с социально-психологической и экономической точки зрения. Также нужно было оценить общее состояние его здоровья, убедиться, что у него нет других серьёзных проблем.

Что касается подготовки к самой операции, то мы внесли его в список пациентов, ожидающих пересадки, и стали ждать, когда нам предложат донорский орган. У нас здесь целая команда — операции по пересадке мы проводим регулярно. Так что сам процесс у нас налажен.

Сначала поступает предложение, затем мы его анализируем: оцениваем донора, изучаем характеристики органа, его размер, выясняем группу крови. Если всё кажется совместимым, то часть моей команды направляется в донорскую клинику, чтобы непосредственно ознакомиться с предлагаемым органом. В случае, когда их всё устраивает, принимается решение об операции в нашей клинике. Та часть команды доставляет донорские лёгкие, и мы их пересаживаем.

— А как вы лично готовились к операции?

— Сперва мне позвонили и сказали, что есть хорошее предложение. Я заранее поговорил с семьёй пациента. Он был в крайне тяжёлом состоянии, без сознания. Лежал под анестезией, в медикаментозном сне, чтобы ничто его не беспокоило. Мы поговорили с семьёй, разъяснили все плюсы и минусы и получили согласие. После этого назначили операцию и стали ждать отчёта от наших сотрудников, анализирующих донорские лёгкие, чтобы понять, подходят ли они пациенту. Лёгкие подошли, и мы приступили к операции — я и мой коллега, другой хирург. И вот — она проведена.

—Скажите, а есть ли какое-то существенное различие между внешним видом лёгких, разрушенных вейпингом, и лёгких, пострадавших от обычного курения?

— Выглядят они совершенно по-разному. В лёгких, поражённых обычным курением, обычно развивается заболевание под названием эмфизема: они патологически увеличиваются, межальвеолярные перегородки разрушаются, появляются большие полости, заполненные воздухом, и развивается так называемая буллёзная болезнь.

Лёгкие, повреждённые вейпингом, в частности те лёгкие, с которыми имел дело я, содержали много фиброзной, рубцовой ткани. Нормальная, естественная текстура ткани лёгкого полностью исчезла.

Ткань стенок альвеол, пузырьков, в которых происходит газообмен, заместилась рубцовой тканью. Лёгкое было всё в рубцах, оно стало очень тяжёлым, плотным и крайне жёстким. Оно больше походило не на лёгкое, а на печень.

Доктор Хасан Немех: «Нормальная, естественная текстура ткани лёгкого полностью исчезла»

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— Ну и ну! Вы ожидали такое увидеть?

— На основании рентгена — да. И хотя рентген меня к этому подготовил, честно скажу, я был удивлён, насколько плохим оказалось лёгкое и на вид, и на ощупь.

—И причиной был вейпинг?

— Да, причиной был вейпинг. Мы, конечно, не знаем, какое именно вещество ответственно за эту эпидемию. Озвучивается ряд возможных вариантов, и научные исследования дают нам доказательства (или, по крайней мере, основания для подозрений), что иногда в жидкость для вейпинга добавляют ацетат витамина Е. И это вероятная причина большинства таких случаев. Но нет стопроцентной уверенности, что это единственное вещество, вызывающее данную проблему.

—Вы сказали, что у вас не было возможности как следует побеседовать с пациентом, потому что он находился в состоянии медикаментозного сна. А что он сказал после операции, когда всем стало ясно, что она прошла успешно?

— Поначалу он, конечно, очень обрадовался. Да, он был в медикаментозном сне, но всё равно ведь знал, что у него очень тяжёлое состояние и что он может умереть. Однако когда юноша проснулся и понял, что ему сделали пересадку и теперь придётся принимать препараты и так далее, на какое-то время он сильно расстроился. Потом, конечно, осознал, что получил второй шанс на жизнь, и был очень рад и благодарен за это. Когда я в последний раз с ним общался, он сказал, что собирается стать активистом, чтобы пытаться донести до людей, какими последствиями для здоровья чреват вейпинг.

Врачи подтверждают, что вейпинг чреват смертельно опасными последствиями для здоровья

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—Благородное дело. А сколько лет можно прожить после пересадки лёгких? Есть ли на этот счёт какая-то общая статистика?

— Да. Если говорить в целом по всем возрастным группам, то прогноз такой: где-то 50% тех, кто перенёс операцию по пересадке, живут ещё семь-восемь лет. Вообще же, более молодые пациенты после пересадки лёгких, как правило, живут подольше. Примерно 25—30% удаётся прожить десять лет. Таким образом, продолжительность жизни после пересадки лёгких не очень велика. Но если учесть, что без неё у нашего пациента вообще не было бы шансов, то очевидно, что это неплохой вариант.

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—Все ли ваши пациенты являются курильщиками?

— Нет, у нас есть разные группы пациентов. Некоторые из них бывшие курильщики. Они отказались от этой привычки, но уже успели получить лёгочные повреждения, которые прогрессировали даже без курения. Другие приходят к нам с диагнозом «лёгочный фиброз», причина возникновения которого порой неизвестна, — и дело здесь не в курении. Также встречаются случаи лёгочной гипертензии, где тоже дело не в курении. А кроме того, такие генетические болезни, как муковисцидоз, а также болезни инфекционной природы, которые необязательно связаны с курением. Вообще я бы сказал, что повреждения лёгких, вызванные курением, наблюдаются где-то у трети наших пациентов.

—Но ведь лёгкие человека уязвимы и перед многими другими факторами помимо курения.

— Совершенно верно. Человек, как и любой другой живой организм, подвержен целому ряду заболеваний. Отказ от курения, конечно же, пойдёт здоровью на пользу, но страховкой от всего плохого не является.

— Скажите, а что вы запретили бы, будь у вас такая возможность: курение или вейпинг?

— Если честно, и то и другое. Поскольку и то и другое крайне вредно. А вейпинг к тому же продвигали как нечто такое, чем могут заниматься даже дети. И это меня тревожит больше всего, ведь дети крайне уязвимы, и недопустимо таким вот образом на них воздействовать. Развивать у них никотиновую зависимость — обрекать будущее поколение на катастрофу. Так что, повторюсь, это меня тревожит больше всего.

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