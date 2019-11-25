В Курганской области сообщили о возможности введения запрета на продажу электронных сигарет подросткам

Общественная молодёжная палата Курганской области внесла в областную думу законопроект, предполагающий введение запрета на продажу несовершеннолетним электронных устройств, имитирующих курение, сообщает URA.RU.

«Проект закона подготовлен в целях предупреждения причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте облдумы.

Авторы инициативы заявили, что популярные среди молодёжи электронные сигареты, вейпы и другие устройства, имитирующие курение, вызывают химическую зависимость, проблемы со здоровьем и другие негативные последствия.

На сегодняшний день запрет на розничную продажу вейпов несовершеннолетним ещё не был принят на федеральном уровне, однако некоторые регионы сами принимают такие решения. На 1 ноября подобные законопроекты приняты или ожидают принятия в 40 субъектах России.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Госсобрание Башкирии намерено принять закон, запрещающий продавать детям кальяны, электронные сигареты и другие подобные устройства.