В Башкирии планируют запретить продавать детям вейпы и кальяны
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«Речь идёт о бестабачных курительных смесях, камнях, сиропах и их аналогах, а также об устройствах потребления таких средств — кальянах, вейпах, электронных пароиспарителях», — уточнил председатель Госсобрания Константин Толкачёв.
В случае положительной практики применения опыт Башкирии предложат применить на федеральном уровне.
В июле кабмин одобрил включение электронных сигарет в антитабачный закон.
Интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии предложили запретить курить кальяны в общественных местах.