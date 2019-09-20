В Башкирии планируют запретить продавать детям вейпы и кальяны

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Госсобрание Башкирии намерено принять на следующей неделе закон, запрещающий продавать детям кальяны, электронные сигареты и другие подобные устройства. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу курултая.
В Башкирии планируют запретить продавать детям вейпы и кальяны
  • © Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Речь идёт о бестабачных курительных смесях, камнях, сиропах и их аналогах, а также об устройствах потребления таких средств — кальянах, вейпах, электронных пароиспарителях», — уточнил председатель Госсобрания Константин Толкачёв.

В случае положительной практики применения опыт Башкирии предложат применить на федеральном уровне.

В июле кабмин одобрил включение электронных сигарет в антитабачный закон.

Интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии предложили запретить курить кальяны в общественных местах.

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