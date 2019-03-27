В Удмуртии предложили ввести запрет на курение кальянов в общественных местах

В Удмуртии предложили запретить курить кальяны в общественных местах, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на председателя республиканского Госсовета Алексея Прасолова.

«Мы хотим выйти с инициативой, чтобы кальяны включить в ту же группу, что и курение. Если это удастся, то, я думаю, мы избавимся от кальянов, которые в общественных местах нельзя будет употреблять», — сказал он.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, речь идёт о том, чтобы распространить антитабачный закон на кальяны. Таким образом, запрет будет действовать в местах, прописанных в федеральном документе. Это железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, общественный транспорт, больницы, детские площадки, школы, учреждения культуры, кафе, бары и т. д.

Осенью 2018 года Nation News сообщало, что в Новгородской области одобрили ограничение курения кальянов.