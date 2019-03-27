В Удмуртии предложили ввести запрет на курение кальянов в общественных местах

Короткая ссылка
В Удмуртии предложили запретить курить кальяны в общественных местах, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на председателя республиканского Госсовета Алексея Прасолова.
В Удмуртии предложили ввести запрет на курение кальянов в общественных местах
  • ©pixabay.com

«Мы хотим выйти с инициативой, чтобы кальяны включить в ту же группу, что и курение. Если это удастся, то, я думаю, мы избавимся от кальянов, которые в общественных местах нельзя будет употреблять», — сказал он.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, речь идёт о том, чтобы распространить антитабачный закон на кальяны. Таким образом, запрет будет действовать в местах, прописанных в федеральном документе. Это железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, общественный транспорт, больницы, детские площадки, школы, учреждения культуры, кафе, бары и т. д.

Осенью 2018 года Nation News сообщало, что в Новгородской области одобрили ограничение курения кальянов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить