Кабмин одобрил включение электронных сигарет в антитабачный закон

Правительство России одобрило законопроект о распространении антитабачного закона на электронные курительные изделия и кальяны с учётом замечаний.

«Правительство поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий», — говорится в сообщении правительства.

При этом кабмин обратил внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юрлиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением закона в этой сфере.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии предложили запретить курить кальяны в общественных местах.