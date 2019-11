Гормон неудовольствия: учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

Канадские учёные определили клетки мозга, которые вызывают неприятие никотина. Исследование проводилось на грызунах, генетически лишённых никотиновых рецепторов. Выяснилось, что за отвращение к курению отвечают клетки, производящие дофамин. Полученные результаты открывают путь к разработке препаратов нового типа, которые будут формировать условный отрицательный рефлекс организма на приём никотина.

Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину. Об этом сообщает журнал Национальной академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences.

Никотиновая зависимость — сложное физиологическое расстройство, на которое влияет большое количество факторов, отмечают учёные. Как известно, первые выкуренные сигареты производят двойное воздействие на мозг — они одновременно вызывают и удовольствие, и отвращение. В эксперименте на мышах канадские исследователи выяснили, что за эти ощущения отвечают две группы клеток — различные популяции нейронов. При этом обе группы находятся в одной и той же области мозга, которая отвечает за положительные эмоции и за формирование зависимостей от вредных привычек.

«Теперь мы знаем, что никотин поражает разные популяции нейронов в одной области, откуда нейроны проецируются в различные участки мозга», — говорит автор работы, преподаватель нейропсихологии Торонтского университета Тарин Гридер.

Учёные отмечают, что с развитием привычки курения работа мозга нарушается — вместо первоначальной эмоции отвращения приходит желание получить новую дозу никотина, вызванное его нехваткой.

Для определения группы нейронов, ответственных за эмоциональное неприятие курения, исследователи прибегли к генетическому «трюку». В эксперименте были использованы специально выведенные мыши, лишённые никотиновых рецепторов. Такие грызуны были изначально неспособны испытывать эмоции от воздействия никотина. Однако затем учёные начали поочередно вводить никотиновые рецепторы в различные группы нейронов мышей и воздействовать на животных значительными дозами никотина.

Выяснилось, что удовольствие вызывают нейроны, высвобождающие гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), тогда как за отвращение была ответственна группа клеток мозга, производящая дофамин. Ранее считалось, что это вещество отвечает только за положительные эмоции.

Учёные полагают, что обнаружение конкретной группы нейронов, вызывающих отвращение к никотину, даёт шанс создать эффективное лекарство для борьбы с курением. В настоящее время существует лишь заместительная терапия, при которой курильщики с переменным успехом лечатся при помощи никотиновых пластырей, таблеток и т.п.

По мнению учёных, новый препарат, основанный на результатах исследования, будет вызывать резкий условный отрицательный рефлекс организма на приём никотина. По своему действию лекарство будет похоже на дисульфирам, провоцирующий сильную тошноту у алкоголиков при употреблении спиртного.