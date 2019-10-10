Материнская плата: в России могут ввести ответственность для родителей курящих детей

Родителей, чьи дети курят, предложили привлекать к административной ответственности. Правительственная комиссия намерена внести эту меру в новый кодекс об административных правонарушениях, который должен начать действовать в 2021 году. В Госдуме считают, что государству нужен инструмент давления на «нерадивых родителей». Однако в Национальном родительском комитете в целях борьбы с табакокурением среди подростков предложили вместо наказаний привлечь психологов и специалистов для работы в семьях.

В России могут ввести административную ответственность для родителей, чьи дети курят. Такая инициатива упомянута в протоколе заседания правительственной комиссии от 23 сентября. Документ подписан министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

«До 23 октября 2019 года инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними», — говорится в протоколе.

Отметим, что на данный момент родителя могут оштрафовать, только если ребёнок закурил по его инициативе. Соответствующая статья (6.23) КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребление табака» подразумевает штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Посторонний человек в такой ситуации будет оштрафован на одну или две тысячи.

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«Необходимо влиять на нерадивых родителей»

Важная проблема в вопросе курения несовершеннолетними заключается в том, что родители об этом не знают, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Он согласен, что государство должно побуждать нерадивых родителей контролировать этот вопрос, однако важно действовать осторожно.

«Конечно, нам необходимо влиять на нерадивых родителей, которые позволяют своим детям курить. Другое дело, если они не знают. В таком случае, их надо ставить в известность. Для повышения ответственного отношения родителей к здоровью своих детей это важная мера. Действенным фактором может быть и предупреждение, чтобы родители обратили внимание на проблемы ребёнка. Шаги должны быть аккуратными и осторожными», — сказал Говорин RT.

Депутат убеждён, что работа по информированию детей в образовательных учреждениях была бы очень эффективна.

«Можно проводить специальные уроки в школах, реализовывать программы по здоровому образу жизни. Это должна быть тонкая работа. Меры широкой осведомлённости и информированности будут очень эффективными», — подчеркнул депутат.

В то же время, по мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, эта инициатива хоть и правильная, но её недостаточно.

«Курение — настолько сложная тема, что одной мерой вопрос не решить. Тем не менее данная инициатива — шаг в верном направлении. Родители должны воспитывать детей. В том числе и личным примером, ведь такое воспитание — один из самых глубинных способов», — сказал он RT.

Онищенко отметил, что у МВД «должно хватить политической воли», чтобы провести эту инициативу.

«Но если всё получится, то это будет большой шаг в профилактической гуманизации нашего общества. Я горячо поддерживаю эту инициативу», — заключил он.

А в Национальном родительском комитете выступили категорически против инициативы наказывать родителей курящих детей. Об этом RT сообщила глава организации Ирина Волынец. Она пояснила, что дети курят из-за того, что «во внеурочное время не заняты». В этом же она видит и причину потребления несовершеннолетними алкоголя.

«Многие родители не в состоянии из-за низкого материального состояния семьи обеспечить своих детей достойным уровнем развития и интересной жизнью, дети не имеют возможности ходить в кружки, предоставлены сами себе. И их неуёмная энергия начинает реализовывается со знаком минус, потому что не может реализоваться со знаком плюс», — сказала Волынец.

«Наказывать родителей за курение несовершеннолетних детей — неправильная мера», — подчеркнула она.

По мнению Волынец, в такой ситуации нужно оказывать поддержку, в том числе со стороны психологов.

«В большинстве случаев, дети скрывают курение от родственников. Если же родители узнают, то они растеряны и не понимают, что делать. Им нужна не административная ответственность, а поддержка. В том числе, со стороны психологов и профильных специалистов. Они помогут избавиться от привычки и научат родителей выстраивать диалог с детьми», — отметила она.

Новый административный кодекс

В России пока не представлен новый проект кодекса об административных правонарушениях, только его концепция. Предполагается, что он вступит в силу в 2021 году. Необходимость систематизации законодательства возникла из-за многочисленных поправок в нынешний кодекс, принятый в 2001 году — за 17 лет в него было внесено свыше 4,8 тыс. изменений.

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«Вносимые в КоАП изменения зачастую не носят системного характера, что приводит к нарушению единства правового регулирования сходных по своему содержанию общественных отношений, неурегулированности ряда ключевых для сферы административной ответственности общественных отношений и в конечном счёте негативным образом влияет на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц», — говорится в концепции.

При её разработке авторы исходили из сокращения числа административных правонарушений и изменения подходов к назначению наказаний.

Так, штрафы предлагается установить в зависимости от финансового положения нарушителя и его семьи. Если же ущерб успели возместить или он был предотвращён вовсе, то наказание может быть заменено на предупреждение. Кроме того, авторы предложили ввести скидку на оплату штрафов в 50%. Пока такая возможность существует только при нарушении правил дорожного движения.

«Настоящей концепцией не ставится задача ограничить дальнейшую дискуссию по вопросам реформы законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с чем содержащиеся в ней подходы могут быть изменены в ходе работы над текстом нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — подчёркивается в концепции.