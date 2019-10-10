В России предложили привлечь к ответственности родителей курящих детей

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Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности, следует из опубликованного МВД России протокола заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«До 23 октября 2019 года инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних», — говорится в документе от 23 сентября.

По информации газеты «Известия», в российском правительстве обсуждают возможность введения административного наказания в виде предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток для родителей курящих несовершеннолетних.

Ожидается, что данную норму могут закрепить законодательно с 2021 года.

В апреле ИА «Удмуртия» передавало, что в Госсовете республики предложили штрафовать родителей курящих детей на сумму от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. 

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