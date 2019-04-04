В Госсовете Удмуртии предложили штрафовать родителей курящих детей

Госсовет Удмуртии предложил накладывать на родителей курящих детей штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Об этом во время пресс-конференции рассказала вице-спикер республиканского парламента Надежда Михайлова.

«Мы понимаем, что ложится это бремя на семью, всё-таки это материальная ответственность, но тем не менее большинство членов нашей комиссии проголосовали за, потому что родители должны нести ответственность за воспитание своих детей и охрану их здоровья», — цитирует её ИА «Удмуртия».

В октябре 2018 года газета «Известия» сообщала, что в Министерстве здравоохранения поддержали идею о повышении штрафов за продажу табачных изделий несовершеннолетним.