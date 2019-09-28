«Пострадавшим будет легче взыскивать ущерб»: в МЧС опровергли запрет курения на балконах

Новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах жилых домов, уточнили в МЧС. Вместе с тем в ведомстве отметили, что следует пристально следить за безопасностью на балконах и лоджиях, поскольку в последние годы число пожаров на них систематически растёт, а основная причина возгораний (60% случаев) — именно неосторожность при курении.

Изменения в Правилах противопожарного режима не запрещают курить на балконе, пояснили в МЧС России.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — говорится в информационном сообщении ведомства, опубликованном 28 сентября.

Представители ведомства предупредили, что пожары на балконах и лоджиях происходят систематически, и обратились к статистике.

«В 2016 году произошло 907 пожаров на балконах и лоджиях, в 2017 — 1478, в 2018 — 1964, в 2019 году с начала года уже произошло 1823 пожара. Цифра растёт ежегодно», — констатировали в МЧС.

РИА Новости

© Георгий Зимарев

Число погибших от пожаров на балконе за последний год составило 12 человек, ещё 135 получили травмы.

«60% случаев — неосторожность при курении, 40% — запуск петард, использование мангала, неисправности с проводкой или электроприборами», — уточнили в МЧС.

Пресс-служба ведомства также отметила, что запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях поможет снизить количество пожаров, жертв и потери имущества.

«С 1 октября пострадавшим будет легче взыскивать с виновных за ущерб, причинённый по неосторожному обращению с огнём», — говорится в сообщении.

Ранее информагентства сообщали, в том числе со ссылкой на представителей МЧС, что изменения в Правилах противопожарного режима касаются курения на балконе.

Ведомство привело статистику, согласно которой неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов. Особенно в МЧС подчеркнули, что новый порядок позволит эффективнее привлекать к ответственности виновника пожара, произошедшего из-за нарушений.

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«Благодаря изменениям в правилах противопожарного режима пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица. Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили», — заявили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве указали, что основной задачей новых правил является повышение культуры безопасности.

Вскоре после публикации сведений о предполагаемом ограничении курения на балконах в поддержку этой инициативы в России высказались на самых разных уровнях, в том числе в Кремле.

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественный резонанс. Поэтому любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения», — сказал журналистам Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Комментируя возможный запрет, Песков отдельно отметил позицию главы государства по поводу курения. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин выступает за здоровый образ жизни, а среди его коллег остались «считаные единицы» курильщиков.

«В целом это весьма сейчас непопулярно, что отрадно. Президент, вы знаете, всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни, и вся рабочая атмосфера — я имею в виду и все коллеги, и служащие, и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, — практически никто не курит», — отметил Песков.

Кроме того, о положительном эффекте от ограничения курения заявили в Минздраве. Замглавы ведомства Олег Салагай в своём Telegram-канале сообщил, что «курение может убивать по-разному».

«На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов — пожар. Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении», — заявил он.

Он также отметил, что пожар угрожает не только курильщикам. В подтверждение этой мысли он привёл в пример ситуацию, когда выброшенный с балкона окурок ветром заносит на нижние этажи.

«И если там есть что-то легковоспламеняющееся, то пожар может быть у тех, кто даже не подозревает о курении этажом выше. Особенно, уверен, меня поймут родители маленьких детей, которых нередко днём размещают поспать на свежем воздухе на балконе», — заключил чиновник.