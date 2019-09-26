Сигареты, мангалы, свечи: правительство запретило разводить открытый огонь на балконах

С 1 октября вступит в силу постановление правительства РФ «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации». Как заявили в МЧС, речь идёт о запрете разводить открытый огонь на балконах и лоджиях, который также распространяется на курение и приготовление шашлыков. Согласно статистике ведомства, каждый второй пожар в жилых строениях происходит от «неосторожного обращения с огнём при курении». В Госдуме назвали нововведение полезным, так как бросаемые с балконов окурки представляют опасность для соседей снизу, а сигаретный дым — для здоровья проживающих выше.

Правительство запретило открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, общежитий и гостиниц. Таким образом, теперь на этих территориях, например, нельзя курить. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Запрет касается курения на балконах», — приводит РИА Новости слова представителя МЧС.

Новые правила вступят в силу с 1 октября.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 20 сентября было принято постановление правительства РФ «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации», согласно которому, вводится запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях.

«Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц», — говорилось в документе.

Отметим, что пояснений термина «открытый огонь» не приводится и, по всей видимости, стоит понимать под ним в том числе и огонь от спичек или зажигалок, которыми поджигают сигареты. Также россияне не смогут жарить шашлыки на балконах и лоджиях, пояснили в МЧС.

Среди других изменений, предусмотренных постановлением: больницы теперь должны стараться располагать палаты для тяжелобольных и детей на первых этажах, подчёркивается в документе.

Там также отмечается, что кинотеатры обязаны будут либо голосовым предупреждением, либо через показ соответствующих роликов перед началом сеанса рассказывать о действиях в случае возникновения пожара, эвакуации и расположении выходов и огнетушителей.

«Окурки попадают на нижние балконы»

В Госдуме приветствовали эти поправки. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тимусова, курение на балконах и лоджиях негативно сказывается на соседях, так как дым поднимается в квартиры, расположенные выше.

Отдельные риски, подчеркнул депутат, несут в себе окурки, которые нередко падают на балконы квартир, что размещены ниже.

«Понятно, что курение на балконах по самым разным параметрам влияет на соседей и вредит им. Дым с балкона поднимается на верхние этажи, проникает в квартиры. Также в половине случаев окурки бросают вниз, и они попадают на нижние балконы, что очень опасно. Поэтому какие-то ограничения в этом плане будут очень полезны», — сказал Тимусов RT.

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Так, МЧС в феврале 2018 года предупредило, что каждый второй пожар в жилых помещениях происходит из-за неосторожного обращения с огнём.

«Каждый второй пожар в жилье происходит по причине неосторожного обращения с огнём при курении, зачастую в состоянии алкогольного опьянения», — предупреждали в ведомстве.

Как отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин, это оградит других людей от сигаретного дыма. Правда, само курение, по его мнению, подходит под эту категорию условно, потому что оно не относится к открытому огню.

«Вполне возможно, что в случае, если данное нововведение не пройдёт, то будут приняты другие решения, которые запретят как курение, так и пассивное потребление дыма людьми, которые не имеют к курению никакого отношения. Логика в данном решении, безусловно, есть. Это давно требовалось ввести. Но форма принятия данной поправки мне не представляется идеальной», — сказал он RT.

Компенсация за курение соседей на балконе

Напомним, Верховный суд России в 2017 году разрешил требовать компенсации от соседей за сигаретный дым. Такое решение он принял по итогам рассмотрения спора между жителями Новосибирска. Жилец постоянно курил на балконе, а сосед из квартиры, расположенной выше, требовал компенсации в 250 тыс. рублей, так как дым попадал в его квартиру и вредил здоровью хозяина и его сыну.

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Процесс длился два года, пока не дошёл до Верховного суда. Он встал на сторону соседа, живущего выше.

«По смыслу правовых норм граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей», — говорится в решении суда.

Курить, согласно позиции Верховного суда, можно, однако делать это так, чтобы ни дым, ни запах табака не выходил за пределы помещения курящего.

«Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нём, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», — подчеркнул Верховный суд.

Сосед из квартиры ниже после всех судебных разбирательств вынужден был заплатить компенсацию, однако не 250 тыс. рублей, о которых говорилось ранее, а 5 тыс. рублей.