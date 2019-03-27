Под Оренбургом при пожаре в частном доме погибли четыре человека

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В Оренбургской области при пожаре в частном доме в городе Медногорске погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Под Оренбургом при пожаре в частном доме погибли четыре человека
  • РИА Новости

Уточняется, что возгорание произошло в деревянном доме вечером 26 марта.

Пожар площадью 60 кв. м был ликвидирован 27 марта в 5:18 (3:18 мск). 

«В ходе ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения, женщины 1984 года рождения, а также двух несовершеннолетних детей — четырёхлетнего мальчика и двухлетней девочки», — сообщили в МЧС по Оренбургской области.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Ранее в Омске возбудили дело по факту смерти троих взрослых и ребёнка при пожаре в частном доме, вызванном аварийным состоянием печи.

29 января URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.

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