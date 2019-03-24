СК возбудил дело по факту гибели четырёх человек при пожаре в Омске
«В результате острого отравления угарным газом погибли 57-летняя хозяйка дома, её 30-летняя дочь и 2-летний внук, а также 44-летний сожитель дочери», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления по региону.
Уточняется, что дело возбуждено по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время на месте пожара продолжают работать следственные органы.
Ранее Следственный комитет России возбудил дело после гибели при пожаре в жилом доме в Красноярском крае четырёх человек, в том числе двух детей.